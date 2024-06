“Somos ejemplo de la resistencia”: Blanca Lewin y la precaria realidad de trabajar en Chile por amor al arte

“Esto no es ningún afán de llorar, yo no creo que los artistas que se quejan frente a estas cosas sean llorones”. Con esas palabras la actriz y conductora de programa cultural Hora 25 de TVN, Blanca Lewin, se refirió al precario apoyo que reciben los creadores de parte del Gobierno, que si bien, existe, “los montos asignados no son para vivir tranquilo”, confesó a Culto de La Tercera.

Sus palabras recuerdan los dichos emitidos tiempo atrás por su colega Magdalena Max Neef, cuando criticó que los actores “somos los más llorones que hay. Todo el tiempo estamos llorando. Hay algunas personas que se ganan el Fondart cinco años seguidos, no se lo ganan un año y empiezan a alegar que ‘el gobierno, que no apoya la cultura’”, dijo tras las críticas que realizó Amparo Noguera y Alfredo Castro contra el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Sin embargo, Lewin aclara el punto, defendiendo que más que víctimas son aguerridos luchadores, literalmente, por amor al arte.

“Esto no es ningún afán de llorar, yo no creo que los artistas que se quejan frente a estas cosas sean llorones. Nadie menos víctima que el gremio de las artes escénicas. Seguimos luchando pese a todo, pese a la precariedad, y somos una escena fuerte que sigue produciendo cosas, que se sigue presentando, aunque tengamos apenas un fin de semana de función y tengamos que ensayar tres meses”, señaló respecto a cómo realizan su actividad cultural, a pesar del escaso financiamiento.

“No son demasiados los recursos”

“Somos ejemplo de la resistencia en el arte. Cuando la gente sale a pedir los apoyos y todo, no es que estén lloriqueando y haciéndose las víctimas de que no pueden trabajar, porque estamos todos trabajando muchísimo”, aclaró.

Además, respecto a los fondos concursables reconoce que si bien “no se pueden dar a todo el mundo, porque hay mucha gente, sí tiene que haber algo así”, destacó, criticando que en algunos Gobiernos los apoyos han sido mejores que en otros.

“Ha habido cosas muy interesantes que se han hecho en distintas administraciones, en otras lamentablemente no-, pero que con el tiempo se ha ido convirtiendo en una especie de secretaría”, indicó.

Finalmente, también recalcó a que en caso de ganarse un beneficio, tampoco es para tirar la casa por la ventana, puesto que solo alcanzan para subsistir.

“(Ganarse un fondo) Es bien una lotería, nosotros seguimos con nuestro trabajo súper precarizado, somos temporeros. No son demasiados los recursos que se reparten. Entonces hay gente que se lo ganó y van a poder hacer proyectos, bien, pero también los montos asignados no son montos para vivir tranquilo. Al final, uno está ahí malabareando”, sentenció.

Actualmente, Lewin presenta las últimas funciones de la obra Kelü en el Teatro Universidad Católica, junto a Adriana Stuven y la directora Ana López Montaner.