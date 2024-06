Aún está arrepentida: Yamila Reyna reveló que rechazó una cita con Alejandro Sanz cuando él se encontraba en Chile

La animadora Yamila Reyna se sentará en “Podemos Hablar” esta noche, en donde se confesará con el animador Julio César Rodríguez. Ella habló de delicados momentos en su carrera profesional como su polémica broma sobre Priscilla Vargas, y cuando fue el blanco del ninguneó de Raquel Argandoña, quien insinuó que la argentina se acostó con alguien para llegar a ser un rostro de TVN.

Sin embargo, no todo fue agraz durante su participación en “PH”, ya que la comediante relató una anécdota de una cita no concretada con un famoso cantante: ella rechazó una cita con Alejandro Sanz. Esto se remonta a la época del Festival de Viña del Mar cuando el español se iba a presentar en la Quinta Vergara, y también tenía fechas en el Movistar Arena.

La exanimadora de TVN relató que Sanz arrendó una casa en Santiago para estar con sus amigos después de presentarse en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins. Él estaba viendo la televisión nacional cuando llegó al “Buenos días a todos”, el cual era animado por Yamila. El español fue cautivado por Reyna, e intentó inmediatamente contactarse con ella.

Sanz le escribió a un amigo de Kika Silva y le pidió a ella que invitará a la animadora del programa, “es muy guapa y la quiero invitar a cenar en Santiago”. Yamila pensó que era una broma, no lo podía creer, pero como era época del Festival de Viña, Yamila estaba en Viña y se sentía tan cansada que decidió no viajar a Santiago. Aún se arrepiente de no haber aceptado la invitación.

Yamila Reyna se confiesa

Como fue mencionado anteriormente, Yamila Reyna habló sobre la broma que hizo sobre Priscilla Vargas mientras animaba un evento de comedia a beneficio de los damnificados de los incendios forestales de la Quinta Región.

“Fui la primera persona en reconocerlo. Yo nunca salí públicamente a pedir disculpas porque el canal me pidió no dar declaraciones. Fue de mal gusto, por supuesto, fue desatinado, por supuesto, pero fue un contexto que no fue televisado”, explicó Reyna.

Por otro lado, la cordobesa criticó que a ella la enjuiciaron públicamente por el chiste de mal gusto contra Priscilla mientras que a Raquel Argandoña no se le dijo nada. “Se me acusó de prostitución prácticamente, diciendo que yo me acostaba con directores del canal y que por eso estaba en ese puesto”, dijo la actriz.

“Tal vez ella, de alguna forma, habrá construido su carrera así, pero no significa que todas lo hayamos hecho de la misma manera”, concluyó refiriéndose a Argandoña.