Yamila Reyna cuenta su verdad sobre chiste sobre Priscilla Vargas: ¿Por qué no salió a ofrecer disculpas públicamente?

Yamila Reyna es una de las invitadas al programa de CHV, conducido por Julio César Rodríguez “Podemos Hablar”, donde romperá el silencio por el polémico chiste que lanzó a Priscilla Vargas en febrero pasado.

PUBLICIDAD

En cuanto a esto, la actriz reconoció que cometió un error, “fui la primera persona en reconocerlo. Yo nunca salí públicamente a pedir las disculpas porque el canal me pidió no dar declaraciones”.

“Fue de mal gusto, por supuesto, fue desatinado, por supuesto, pero fue un contexto que no fue televisado”, explicó Reyna.

Y claro, el chiste lo dijo en el Club Chocolate en un acto a beneficio. Ahí lanzó: “¿Arito de perla? Igual se tira pedos vaginales la Priscilla. Me han contado que es buena para eso”.

Julio César Rodríguez en el programa “Que te lo digo”, adelantó también lo que dijo Reyna, explicando por qué dijo lo que dijo sobre la animadora de Canal 13.

“Alguien del público molesta a Eduardo Fuentes, que estaba animando con Yamila, de que no veía TVN y veía el 13 y los molestaba con los animadores del 13 y es alguien que grita lo que ella dice”, acotó Rodríguez.

Por otro lado, la cordobesa criticó que a ella la enjuiciaron públicamente por el chiste de mal gusto contra Priscilla mientras que a Raquel Argandoña no se le dijo nada. “Se me acusó de prostitución prácticamente, diciendo que yo me acostaba con directores del canal y que por eso estaba en ese puesto”, dijo la actriz.

PUBLICIDAD

“Tal vez ella, de alguna forma, habrá construido su carrera así, pero no significa que todas lo hayamos hecho de la misma manera”, concluyó refiriéndose a Argandoña.

Su salida de TVN

En cuanto a su partida de TVN, Reyna indicó que “el proyecto en el cual yo iba a estar, que era el próximo prime del canal, no se iba a realizar por ahora… y yo estaba con la necesidad de hacer mis proyectos, de hacer lo mío. No podía avanzar en nada porque yo me debía al canal. Llegamos a un acuerdo y me fui”.