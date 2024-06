Carmen Gloria Bresky comenta su nuevo rol de notera en sección de “Sabingo”: “He aprendido un montón”

Sin pretender limitar su carrera al ejecicio interpretativo en ficciones televisivas o teatrales, la actriz Carmen Gloria Bresky asumió un nuevo desafío en la pantalla chica.

La intérprete de Marcia en “Casado con Hijos” lidera, desde hace tres semanas, la sección “Herederos de una tradición”, en el programa “Sabingo”.

En cada episodio, la artista visita una localidad del país para conocer la historia de gente que llegó a Chile y finalmente decidieron establecer su residencia definitiva acá. En conversación con Página 7, Bresky comentó qué ha significado su incursión como notera.

“Hoy parte una nueva aventura para mí, capítulo estreno. Los invito a ver ‘Herederos de una tradición’ por ‘Sabingo’. En el capítulo de hoy estaré con la colonia italiana en Chile para conocer sus costumbres y tradiciones”, anunció el pasado 2 de junio.

“El ritmo de trabajo es distinto a hacer ficción”

“Estoy participando para una notas para ‘Sabingo’, ‘Herederos de una tradición’. Ha sido una etapa nueva para mí que ha sido súper beneficiosa porque he aprendido un montón. Se abrió una nueva puerta y lo paso muy bien. He tenido buenos resultados, todos los domingos que ha salido al aire ha liderado el rating, eso me hace quedarme tranquila y contenta”, indicó la actriz.

En este sentido, realizó una comparación de su habitual rol interpretando papeles en teleseries o teatro y el actual como conductora. “El ritmo de trabajo es distinto a hacer ficción. Son jornadas largas, se parte muy temprano. Es bonito porque voy de notera en eso, pero lo importante es que el protagonista sea a quien estoy entrevistando”, advirtió.

“No sé si anécdota, pero he aprendido mucho, me siento apañada por el equipo con el que viajamos. Son jornadas extenuantes de trabajo, pero súper entretenidas, se logra un muy buen material. En lo personal aprendo un montón porque cada cultura es muy entretenida, es un mundo a investigar, su gastronomía, sus costumbres, sus tradiciones, bailes y viajar”, destacó.

Además, la intérprete valoró que “es una nueva manera de abrir mi propia carrera. También salir de estar en un personaje, si no que ser Carmen Gloria quien está llevando esto”.