“Lloré toda la mañana”: Pato Torres confesó la emoción que sintió tras ser reconocido por la Universidad de Chile

El actor Patricio “Pato” Torres será uno de los tres invitados que estarán presentes en el capítulo de este viernes de “Podemos Hablar”. Él se juntará con la comediante Yamila Reyna y el animador Daniel “Palomo” Valenzuela para conversar junto al anfitrión, Julio César Rodríguez.

El intérprete insigne del “Teatro en Chilevisión” contó un gran hito que le ocurrió este año, el cual le trajo unos muy bonitos recuerdos. Él expresó su emoción al ser reconocido por su casa de estudios: la Universidad de Chile. Él fue citado por dicha institución para el Día del Teatro que se celebró el 27 de marzo.

“Yo creo que es una de las cosas más lindas que me ha pasado este año”, comentó el actor. La casa de estudios lo convocó para entregarle un certificado que reconoce que él estudió en dicha universidad entre los años 1970- 1973.

La emoción del reconocido actor salió a flote especialmente debido a que sus estudios se vieron interrumpidos por la dictadura militar y durante 50 años le dijeron que sus papeles académicos habían sido quemados. Debido a esta desgracia, no había ningún registro de él ni de sus compañeros. “Lloré toda la mañana, fue tal la emoción (...) La directora me dice ‘la sorpresa viene más… te vamos a titular’”, confesó Pato Torres.

La tortuosa influenza

De igual forma, Pato Torres hablará del mal rato que vivió debido a una fuerte influenza. El actor contrajo influenza a fines de mayo, por la cual tuvo que mantenerse en cama durante dos semanas, en las que los dos primeros días ni siquiera pudo dormir. “¿Por qué me dejé llevar por una estupidez como no vacunarme?”, partió cuestionándose.

“Dije: ‘¿para qué me voy a vacunar?’ Si soy un tipo bastante sano, voy al gimnasio constantemente, tengo sueros vitamínicos, me puse la testosterona en el cachete. Estoy impeque, pero parece que el virus no cachó eso”, reflexionó Torres.