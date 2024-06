“Los quiero con todo mi corazón”: Wendy Sulca declaró su amor por Chile y confesó que quiere pasar una temporada en nuestro país

Una de las figuras más importantes y reconocidas de la música latina es Wendy Sulca, quien se hizo famosa después de ser una de las protagonistas de los primeros videos musicales virales de Sudamérica. Ahora la intérprete peruana tiene 28 años, sacó un nuevo disco y estará presente en el react de Chilevisión al partido de esta noche de Chile versus Perú en el marco de la Copa América.

La cantante conversó con Publimetro sobre esta labor que cumplirá en el debut de la selección chilena y peruana en este importante torneo deportivo. Ella fue invitada por la señal para participar de la reacción al partido que se librará en Estados Unidos.

Al expresar su sentir tras ser invitada, Wendy comentó que está “sumamente feliz. Acepté porque me encanta esta unión, me encanta lo que vamos a vivir esta noche. Es un partido tan importante, tan clásico también, y además con dos países que quiero muchísimo”.

Al ser consultada si es fanática del fútbol, la cantante fue completamente sincera. “Yo no soy partidaria, así como fan de algún equipo X y que todo el tiempo estoy pegada ahí. No, no voy a mentir, pero siempre estoy apoyando a mi país. Me encanta ver la Copa América, me encanta ver el Mundial, y ahí sí, me encanta ver mucho jugar a mi país”, confesó.

Su amor por Chile, su “segunda casa”

La intérprete de “Mírame como soy” tiene una estrecha relación con nuestro país, y lo ha señalado como su “segunda casa”. “La verdad estoy sumamente agradecida, yo siempre digo que Chile es mi segunda casa, porque es el país del que más he viajado, ya sea para conciertos o para entrevistas. Me han recibido siempre súper bien”, contó.

“Los quiero con todo mi corazón, espero que vengan muchos más proyectos, me gustaría quedarme una temporada por allá. Me han propuesto para algunos realities o para algunos proyectos de televisión, así que ojalá se puedan concretar, yo más que gustosa y encantada de irme un tiempo por allá”, comentó la artista peruana.

Ella reveló que fue invitada para participar de “Tierra Brava”, pero no aceptó el proyecto debido a que interfería con sus proyectos personales, y se alejaba de sus objetivos, ya que no quería someterse a tal nivel de exposición, pero sí deleitó a los integrantes del reality con su música en una participación especial.

De igual forma, Wendy Sulca contó que fue invitada a participar de un programa de cocina, pero tampoco se pudo concretar, pero está abierta a integrarse a uno si es que se vuelve a dar la oportunidad.