“Las ganas que se tenían se notaba hasta por los poros”; beso entre Oriana Marzoli y Raimundo Cerda causó ola de reacciones en las redes sociales

Al parecer, el triángulo amoroso entre Gala Caldirola, Oriana Marzoli y Raimundo Cerda en “¿Ganar o Servir?” llegó a su fin, puesto que el exGran Hermano besó apasionadamente a la venezolana y generó una ola de comentarios en redes sociales.

El momento se puede ver en el adelanto del nuevo capítulo del reality de Canal 13, en donde se puede ver cómo ambos protagonizaron un romántico momento durante la noche.

Cabe recordar que el coqueteo entre el chileno y la española comenzó hace varios días, esto luego de que el joven de 25 años terminara su fugaz romance con Gala.

Ahora, el apodado “Toro” está enfocado en conquistar a Oriana, o así lo intentó durante la más reciente fiesta “guachaca” de los participantes, lanzando un particular piropo a Marzoli en una dinámica dirigida por Matías Vega.

“Oriana de mi corazón, tengo mucho chori para ese pan”, dijo Cerda, provocando la cara de asombro de la española y las risas de sus compañeros por lo malo de su rima.

“Puta la hueá mala, hueón”, gritó Pangal Andrade, mientras que Oriana agregó que fue “pésimo”.

Acto seguido, sale en escena el esperado y apasionado beso, en donde Marzoli se encontraba sentada encima de la baranda en el patio de la hacienda y Raimdundo estaba de pie, agarrándola de las piernas.

Los comentarios de los cibernautas

Ahora, esta escena no fue del agrado de todos los televidentes que siguen día a día el reality de la exseñal del angelito, puesto que aseguraron que era parte de una venganza de Oriana contra Gala, y también que la española no estaba siendo consecuente con sus palabras anteriores puesto que ha recalcado en varias ocasiones que no tiene sentimientos por Raimundo.

De igual manera, destacaron que Cerda cumplió su objetivo, pero que su romance no duraría por la llegada de Facundo Gonzáles, él supuesto interés amoroso de Marzoli en la actualidad.

“Que inconsecuente es Oriana”; “Oriana y Rai se comen y al día siguiente llega facundo JSHDJS perdiste como en la guerra toro”; “A TA CA DA me deja el beso de Oriana y Rai”; “Que asquito Rai con Oriana”; “A mi esto me encanto, de los mejores besos Rai y oriana, definitivamente weón. Es que las ganas que se tenían se notaba hasta por los poros. Pero bueno, todo llegó a su fin con la entrada de facundo”; fueron algunos de los comentarios en X.

Reacción beso Oriana y Raimundo en Ganar o Servir

