“Empezaron a salir un desfile de...”: Daniel Valenzuela contó íntimos detalles de noche con Yamila Reyna

Sorpresa causó la íntima confesión que relató Daniel Valenzuela sobre su época de noviazgo con Yamila Reyna, estando ambos presentes en el estudio de “Podemos Hablar”, en una actitud osada de parte del comunicador que dejó un tanto incómoda a la exrostro de TVN.

PUBLICIDAD

“Fue de alto impacto”, inauguró la revelación, creando expectativas, frente a lo cual Yamila quiso sabre qué iba a contar, en la conversación junto a Julio César Rodríguez, conductor del programa de Chilevisión.

“No sé si lo tienes ahora, pero tenías como un maletín de gásfiter, pero era el kit del amor. Primera noche, llegó y me tiró en la cama, y sobre la cama dejó un maletín de gásfiter”, soltó Valenzuela.

“Después de esto no trabajo más en TVN”

Y para continuar con la narración íntima, añadió suculentos pormenores acerca de su contenido. “Empezaron a salir un desfile de (juguetes sexuales). De hecho, yo me quedé con uno de esos productos”, aseguró.

La conductora argentina quedó visiblemente avergonzada ante tal revelación, por lo que despejó el pudor en pantalla haciendo una broma precisa sobre el canal con el que acaba de terminar su contrato. “Después de esto no trabajo más en TVN, sé que nunca más me llamarán”, comentó entre risas.

“En mi defensa, a este señor le costó dar el primer paso, no se atrevía mucho”, contratacó la también humorista, lo cual despertó la curiosidad de invitador y el animador.

Sin embargo, la exconductora de “Hoy se Habla” señaló que se refería a que, después de la pasión, le costaba continuar cerca de ella, para luego relatar una anécdota íntima que dio cuenta de que la actitud cambió.

“En una que veníamos de una fiesta, muy arriba de la pelota, los dos, subió y pasó lo que tenía que suceder, y el señor presente dijo ‘me tengo que ir, basta, me voy, mira la hora que es’. Se viste y me mira, y yo en la cama como una diva, y dijo ‘no, para, me quedo un ratito más’, y se fue como a las 8 de la mañana”, recordó Yamila Reyna, para después precisar que el dichoso maletín lo conservó “por un largo tiempo”.