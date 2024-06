“Fabrizio Copano es mi referente número uno”: “Chico Eléctrico”, Joseph Rivas, empezó su carrera en el stand up comedy

Joseph Rivas, conocido como “Chico Eléctrico” en las redes sociales, saltó a la fama tras su participación en la Teletón 2022. Ahora, el joven quiere tomar un nuevo rumbo y decidió incursionar en el mundo del humor realizando diversas presentaciones de stand up comedy.

En una conversación con Página 7, el influencer se sinceró sobre este nuevo rumbo en su vida y cómo han sido sus primeros shows.

“Es muy distinto. De hecho, fue como un salto, como tirarme de un acantilado para caer al mar. Pero ha sido lindo, la gente se ha reído de mis chistes”, describió sobre esta nueva experiencia.

Uno de los chistes que cuenta Joseph en el escenario es: “¿Cuál es el actor favorito de una piedra? La Roca”, expresó.

“Aunque sean fomes, la gente se ríe. La he pasado bien, he ido al Comedy (Restobar). Siento que estoy avanzando y creciendo en este ámbito, así que estoy muy feliz con lo que la vida me da”, aseguró sobre sus bromas.

La dinámica de su presentación

Según su relato, hasta el momento ha recibido apoyo de varios comediantes reconocidos como Daniel Rubio, Álex Ortíz (ex Flaite chileno) y Gringo Mode On.

“Antes de cada show, junto a la gente y pregunto si tienen algún chiste (sobre mí) para tirar. Les digo tranquilos, no los voy a funar. Y me empiezan a tirar chistes, termino llorando, pero después los tiro en el escenario”, complementó.

Tras ser consultado sobre su ídolo en este mundo, Joseph confesó: “Fabrizio Copano es mi referente número uno”.

Futuro en la comedia

En relación a sus proyectos en el humor, el tiktoker comentó que por el momento “estoy avanzando, sé que es escalón por escalón, pero sí quiero llegar lejos. Ojalá estar en Viña sin que me pifien, ir a programas”.

Al preguntarle sobre la posibilidad de presentarse durante la Teletón de este 2024, dijo que “es confidencial, puede ser. Mi papá me aconsejó que para todo hay que crear suspenso”, cerró.