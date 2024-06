“La polola me la debe”: Camila Nash se derrite ante Pailita y asegura que por sus halagos él tuvo que confirmar su relación

La creadora de contenidos en Arsmate, Camila Nash, se refirió al coqueto mensaje que le dejó al cantante urbano Pailita, a quien piropeó por una foto que publicó sin polera, y se jactó de haberlo instado a confirmar su relación de pareja, la cual dio a conocer a las horas que si difundiera la insinuación que le realizó la exchica reality.

PUBLICIDAD

Todo partió cuando Valentina Roth etiquetó a Nash en la imagen y le escribió que “es el colágeno que necesitas”. A eso, Camila no se sonrojó y respondió que “pensé lo mismo”.

Ahora, en conversación con Publimetro , confirmó los halagos para el cantante, quien también se mostró interesado en saber quién era la mujer que lo estaba piropeando e ingresó a las historias de Instagram de Nash.

“Lo encuentro guapísimo, pero no me había percatado de lo guapo que era hasta que vi ese post sin polera. Por eso reaccioné, porque realmente está como quiere. Súper sexi. Me sorprendí. No había reparado en él, por eso cuando vi la foto dije ‘Pailitaaa’”, comenta al fono con voz coquetona.

Además, como tenía piropos para regalar, agregó que “súmale que es colágeno. Eso lo vuelve más atractivo aún”.

Camila Nash y relación de Pailita

Si bien, sinceró que Pailita no le respondió el cumplido, sí desclasificó que el cantante le revisó sus historias de la red social. “Le causó curiosidad saber quién era yo, porque sí me vio las historias”.

Producto de ello, luego que a las horas el artista urbano diera a conocer su relación amorosa con una joven colombiana, cinco años menor, Camila Nash se jactó en señalar que la noticia fue gracias a ella.

PUBLICIDAD

“Yo creo que fue gracias a mí. Así que la polola me la debe”, bromeó desde México.

Finalmente, como en pedir no hay engaño, le mandó a decir que “yo feliz de colaborar en un video o lo que sea ligado al regaaetone nacional, que me encanta”, sentenció muy cocoroca.