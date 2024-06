“Es muy desilusionante...”: Julio César Rodríguez en picada por fiscalización donde conductor sin licencia se fue manejando sin problemas

Una situación incomprensible y totalmente indignante fue mostrada en vivo y en directo durante la mañana de este martes 25 de junio por el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, donde en plena fiscalización de Carabineros y el Ministerio de Transportes dejaron ir a un conductor pese a no tener licencia para manejar, solo con una infracción y citación al juzgado, hecho que provocó la indignación de Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.

Claro, porque es sabido que la Ley del Tránsito indica que no se puede manejar un automóvil sin la licencia de conducir, sin embargo, el sujeto reconoció ante las cámaras con total desparpajo que hace 10 años andaba sin documentos y que no le interesaba tomar el transporte público porque el sistema “funciona como las hue...”.

La indignación de Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez

La situación, además de generar un gran debate en el panel, causó indignación por la actitud del hombre y porque nadie le impidió seguir manejando pese a que no tenía licencia para hacerlo y solo portar una para motocicletas.

En ese sentido, el mayor de Carabineros que estaba en el lugar, luego de varias consultas, reconoció que había sido “un error” dejarlo ir.

“Lo que acabamos de ver es pésimo para lo que hacemos, es mostrar en directo que nadie respeta nada, que el tipo tenía razón y que todo funciona como la hue..., se va manejando, aquí es algo más allá de las tallas, los chistes y todo es gravísimo”, partió diciendo Julio César Rodríguez luego de ver todo lo ocurrido.

Luego siguió indicando que “frente a todo el país ante una situación ridícula, un tipo que dice que hace 10 años maneja sin licencia, que nunca ha tenido licencia y que le sacan una multa y se va manejando es que las cosas no funcionan (...) Aquí llega un tipo que se va manejando y le dan la pasada porque le sacan el cono, lo ayudan a salir, para mí es muy desilusionante lo que acabamos de ver, a riesgo de ponerme pesado, los Carabineros ahí tienen que ponerse de acuerdo, sin liencia no se puede manejar”.

En tanto, Monserrat Álvarez indicó que “lo que uno no entiende, es por qué no le aplicaron la ley al señor que no tenía licencia, el señor dice que pagar el parte al año es mejor que andar en micro, entonces todo mal, lo grave es que la autoridad no haga cumplir la ley y que en la misma fiscalización se apliquen criterios tan distintos”.

