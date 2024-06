¿No dijo que era más fiel que Kaminski?: Programa de TV mostrará pruebas de supuesta traición de Diego Urrutia

Si le gustan los chismecitos y detesta las infidelidades amorosas, esta tarde a las 18:30 horas debe prender su televisor y colocar el programa Sígueme en TV+. Esto, porque mostrarán pruebas que el querido comediante Diego Urrutia se portó mal durante su pololeo y mantuvo dos relaciones a la vez.

PUBLICIDAD

Así adelantaron a Publimetro algunos rostros de Sígueme, dando cuenta que el periodista Michael Roldán presentó evidencia contra el humorista que triunfó en el Festival de Viña del Mar 2023.

Recientemente, luego que saliera a la luz un romance con Carla Jara, apareció una joven contando que pololeó tres años con Urrutia, pero que terminaron en febrero pasado. Además, ella reveló en el podcast Bombastic que él la ocultaba y siempre la mantenía en el anonimato.

“Nunca desconfié de él. No sé si estaba bien (pero) varias veces me decía ‘Sofi, arrendé una casa para carretear el finde en la playa, pero sólo con amigos’, o ‘Sofi, iré a carretear con los chiquillos, pero sin pololas’, o ‘van las pololas pero tú no vengas’”, contó.

Ahora, se podría entender el porqué de su actitud.

Según lo que revelarán en el programa de farándula, Diego Urrutia, mantuvo relaciones amorosas con las dos jóvenes al unísono, lo que echaría por tierra el comentario que publicó días atrás cuando aseguró que era “al menos, mas fiel” que Francisco Kaminski, exmarido de Carla Jara.

Revelan supuesta infidelidad de Diego Urrutia

Incluso, adelantaron a este medio que se encuentran reporteando la existencia de una tercera mujer involucrada, dando cuenta que tras el éxito del humorista en la Quinta Vergara, le llovieron las ofertas amatorias y él se dejó querer. A pesar que estaba en una relación de años.

PUBLICIDAD

A esto, se suman las palabras que emitió su expolola, Sofía Lobos, quien le advirtió a Carla Jara que aún no conoce al “verdadero Diego”.

Sin duda, malas noticias para el comediante que seguramente, no harán reír a nadie, menos a Carla Jara.