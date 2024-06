“Solamente estoy apreciando su belleza”: Camila Nash respondió a quienes la criticaron por falta de “sororidad” por coqueteo con Pailita

En una reciente controversia en redes sociales, la creadora de contenido para adultos Camila Nash, de 37 años, fue blanco de críticas, luego de elogiar públicamente al músico urbano Pailita. Todo surgió luego de que Nash le escribiera un coqueto emoji al cantante en su Instagram, lo que provocó algunas reacciones adversas de seguidoras que encontraron inapropiado el coqueteo, considerando la relación sentimental que tiene el artista.

PUBLICIDAD

Todo partió cuando Valentina Roth etiquetó a Nash en la imagen y le escribió que “es el colágeno que necesitas”. A eso, Camila no se sonrojó y respondió que “pensé lo mismo”.

Luego, a través de una historia en Instagram, Nash se defendió de las críticas, aclarando sus intenciones. “Realmente está como quiere. Súper sexy. Me sorprendí. No había reparado en él, por eso cuando vi la foto dije ‘Pailitaaa’”, comentó Nash inicialmente, lo que desató una ola de comentarios negativos por parte de quienes exigieron respeto hacia la actual pareja del artista.

En respuesta a estas críticas, Nash fue contundente en su defensa. “Por ahí me escribieron como súper sororas, porque encuentro guapo al novio de... a San Pailita, que tiene polola”, explicó. La creadora de contenido subrayó que sus comentarios no pretendían ser una falta de respeto ni un intento de generar discordia. “Mira gente... no confundamos conceptos, porque yo no se lo estoy quitando ni nada. Solamente, estoy apreciando su belleza”, puntualizó.

Nash también compartió su perspectiva personal sobre la admiración hacia otros.”Y en lo personal, a mí me encanta que cuando tengo un novio, un chico guapo, lo elogien y lo miren, me honra. Para mí no es un problema, me encanta andar con chicos guapos”, reflexionó la chilena, quien ha ganado gran popularidad en México gracias a su contenido para adultos.

“Pero para andar con chicos guapos hay que tener personalidad”, concluyó, haciendo alusión a la confianza necesaria para mantener relaciones con personas atractivas.