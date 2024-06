¡Canal 13 lo confirmó!: la señal publicó la primera promo del programa de farándula de Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez

¡Ya es oficial! Después de semanas de rumores, Canal 13 finalmente lanzó el primer video promocional del próximo programa de farándula que estará al mando de Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez en el labor de la animación.

La promo revelaba que la gama de colores de este espacio será rosada y morada con una textura de abrigo de piel. Todo comenzó con un chat de WhatsApp, en donde el exanimador de “SQP” le manda un audio a la Fiera.

“Pamela, ¿Estás ahí? El Nacho, oye si te llaman por el programa nuevo, no digas nada. Nos está quedando increíble, está todo perfecto, pero si te llaman, no digas nada o no contestes nomás. Me imagino que no vas a decir nada”, solicitó Gutiérrez.

Este mensaje de voz fue respondido por Díaz con otro audio, el cuál llamaba a la calma. “¿Qué voy a decir, Nacho Gutiérrez? ¿Qué voy a decir? ¿Tú crees que yo soy un mina copuchenta? ¿Que la gente me conoce por eso porque digo todas las cosas? No, no no

“Pronto, las tardes de la ‘people’ no volverán a ser las mismas, con un nuevo programa totalmente en vivo y en directo”, anunciaron en la señal.

¿Cuándo se espera que se estrene? ¿Quiénes serán los panelistas?

Los rumores del programa de farándula en Canal 13 salieron hace semanas cuando se afirmó que este espacio se estrenaría en agosto, una vez que finalizara la Copa América, de acuerdo a lo que fue informado a Publimetro. El equipo que estaría detrás del proyecto sería el mismo que hacía “El Purgatorio” y “La Movida del Festival”.

Un punto importante que entregaron a este medio es que La Fiera puso una condición y advirtió que no iba a trabajar con ningún famoso que no fuese de su agrado. “Ninguno que me caiga mal”, habría dicho la exTierra Brava.

Tras ello, tanto Pamela como Gutiérrez habrían armado un listado de candidatos, filtrándose que El Colombiano, Nelson Beltrán, sería uno de los que está en la nómina de posibles panelistas. Posteriormente, se dieron a conocer nombres como Jazmín Valdés y Arturo Longton.

En el último “Sin Editar” que fue emitido por el canal de Youtube de La Fiera, corroboró la información que su excompañero de “Tierra Brava” formará parte del espacio. Ella mencionó que iba a renunciar a la señal en vivo cuando Longton esté de panelista, si es que no está bien editada su pelea con Oriana Marzoli.

De igual forma, cuando Arturo mencionó que el reality “Ganar o servir” está fome, Pamela Díaz rápidamente lo corrigió diciéndole que no puede decir eso si van a trabajar en la exseñal del angelito.