¿Alfombra Roja?: Aseguran que Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez tendrán programa de farándula en Canal 13

Si bien desde Canal 13 prefieren no entregar ningún tipo de información, Ignacio Gutiérrez no responde el teléfono y Pamela Díaz deja en visto los mensajes, una importante fuente al interior de Canal 13 reveló a Publimetro que la casa televisiva tendría casi listo un programa de farándula, con los dos rostros mencionados previamente como sus animadores.

PUBLICIDAD

De hecho, este miércoles se vestirían con los mejores atuendos para realizar en horario vespertino, la sesión de fotos promocionales, reafirmando que La Fiera tiene nuevo canal, tal como lo anunció días atrás en sus historias de Instagram.

Si bien, nuestra fuente no quiso contar toda la sorpresa, reservándose los sabrosos detalles como el nombre, horarios y días de emisión. Sí reveló que se realizaría durante las tardes y contaría con un grupo de panelistas, tal como lo hacen programas de la misma índole: Sígueme, Zona de Estrellas y Que te lo digo en Zona Latina.

Otro punto importante que datearon a este medio es que La Fiera golpeó la mesa y advirtió que no iba a trabajar con ningún famoso que no fuese de su agrado. “Ninguno que me caiga mal”, habría dicho la exTierra Brava.

Tras ello, tanto Pamela como Gutiérrez habrían armado un listado de candidatos, filtrándose que El Colombiano, Nelson Beltrán, sería uno de los que está en la nómina de posibles panelistas. De ahí, ellos mismos hicieron los respectivos llamados telefónicos, para preguntarles por su disponibilidad de horario.

También, indicaron a Publimetro que el equipo que estaría detrás del proyecto sería el mismo que hacía El Purgatorio y La Movida del Festival, aunque, la comediante Chiqui Aguayo no estaría considerada, siendo que es amiga de La Fiera y trabajaron juntas en el podcast Hoy es Hoy.

Renacimiento de la farándula en la TV chilena

El nuevo programa, que perfectamente podría llamarse Alfombra Roja -espacio icónico de Canal 13- surge luego del éxito de la farándula, tanto en programas del mismo corte, como otros más encubiertos, tipo realities, Podemos Hablar y La Divina Comida.

Ahora, solo faltaría que Mega traiga de regreso Secreto a voces, puesto que tras los rumores que CHV reviviría Primer Plano, al parecer, TVN también estaría trabajando en un espacio nocturno de los mejores escándalos del jet set nacional.