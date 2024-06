“No tengo vuelta”: Arturo Longton se va de Chile y pone en duda su participación en nuevo programa de Canal 13

Se supone que Arturo Longton sería uno de los panelistas en el nuevo programa que tendrá Pamela Díaz e Ignacio Gutiérrez durante las tardes en Canal 13. Espacio estilo farándula, pero que abordará en gran medida los productos propios de la casa televisiva, en especial sus realities.

En este contexto, llamó la atención el mensaje que publicó el exparticipante de Tierra Brava, quien reveló que se fue de Chile en búsqueda de nuevos horizontes y un lugar para vivir con otros aires. Por lo cual, quedaría en duda su participación de comentarista, tal como lo hizo en el panel de Gran Hermano en CHV.

“Les voy a ir contando cómo va esta travesía, esta aventura, porque no tengo vuelta”, contó en sus redes sociales, desde Brasil.

“De Sao Paulo me voy a Río de Janeiro solo y ahí no sé qué va a pasar. Voy día a día. Quiero encontrar algún lugar para instalarme en un futuro cercano, no creo que sea Río, quizás un pueblo cercano de por acá”, señaló, sorprendiendo a sus seguidores.

De igual forma, aclaró que sus planes de residir en Brasil sería de aquí al próximo semestre, por lo tanto aún hay chance de verlo comentar los realities junto a su amiga Pamela Díaz, programa que partirá en agosto después de la Copa América.

“(Quiero) encontrar algo para venirme a vivir de aquí a seis meses, un año. Cuando tenga algo interesante que subir, lo haré”, consignó La Cuarta.

Su experiencia en Tierra Brava

De Tierra Brava asegura que solo rescató los momentos en que se reía con Pamela y Fabio Agostini, la Fiera intervino y dijo que con Futuro igual, pero cuando eran amigos ellos dos. Ahí es cuando Arturo comenzó a aclarar su relación con el cantante urbano.

“Lo que pasa es que no entienden que estuve en un momento súper depre, y me alejé de todo, pero fue porque yo me alejé. Ellos igual me escriben, y yo les escribía de vuelta, pero quedaron todos aburridos. Futuro también tuvo que haber estado aburrido, le dije que lo iba a acompañar para Año Nuevo y le fallé. Después también tuvo un evento en Viña, tampoco lo llamé”, comentó.