“Le fallé”: Arturo Longton hizo un mea culpa sobre su relación de amistad con “Futuro fuera de órbita”

La vida sentimental de Arturo Longton nuevamente está siendo tema de conversación después de que se hiciera pública la relación entre Shirley Arica, la expareja de la “Leyenda”, con Uriel “Futuro fuera de órbita” Romero, quien fue uno de los amigos más cercanos de Longton en “Tierra Brava”.

“La Leyenda” fue entrevistado por Pamela Díaz, otra de las exintegrantes de dicho reality de Canal 13, para su programa de Youtube, “Sin Editar”. En ese espacio, el chico reality recalcó que tuvo una pésima experiencia en “Tierra Brava”. Él dijo que lo pasó como “el horto” y que estaba muy estresado.

Ella rescató que tuvo momentos en que estaba muy feliz y era muy chistoso, pero en otras situaciones señaló que lo percibió “atrapado”.

Arturo recordó el accidente que sufrió cuando se cayó de dos metros de altura. “Me caí de una huea muy alta, quedé con todo morado. Caí de lado y la pierna me apretó los testículos, quedó morado, meaba sangre ese día. Ahí estuvo la señal divina, me hubiera evitado todo lo que viví después”, señaló.

“Puta qué me arrepiento. Unos dicen que en la vida no se puede arrepentir porque son experiencias y aprendizajes. Me meto en la raja esa frase, yo me arrepiento”, continuó.

Su relación con Futuro

Él rescató de “Tierra Brava” los momentos en que se reía con Pamela y Fabio Agostini, la Fiera intervino y dijo que con Futuro igual, pero cuando eran amigos ellos dos. Ahí es cuando Arturo comenzó a aclarar su relación con el cantante urbano.

“Lo que pasa es que no entienden que estuve en un momento súper depre, y me alejé de todo, pero fue porque yo me alejé. Ellos igual me escriben, y yo les escribía de vuelta, pero quedaron todos aburridos. Futuro también tuvo que haber estado aburrido, le dije que lo iba a acompañar para Año Nuevo y le fallé. Después también tuvo un evento en Viña, tampoco lo llamé”, comentó.

Pamela Díaz exclamó que “¡Verdad que ustedes eran amigos amigos!”, y Longton replicó diciendo que “súper, me cae la raja. Ahora lo voy a comenzar a llamar de nuevo”. La Fiera dijo que ahora no porque está en una relación con Shirley, pero a Arturo eso lo tenía sin cuidado.

“Yo a Futuro lo quiero caleta, y me da lo mismo que esté con ella. Me importa una... No tengo nada, aunque hubiese tenido, las mujeres no son objetos, no son posesiones. Yo no soy posesivo, no me pertenece”, cerró.

Por su parte, Futuro fuera de órbita vio la entrevista de Arturo Longton, y reaccionó a esta en sus historias de Instagram con un conciliador mensaje. “Aquí está la respuesta de todo, muchos no saben lo que pasó después del reality. Arturo Longton tú sabes que te quiero, ¡nos vemos pronto!”, escribió.