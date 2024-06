Arturo Longton responde a relación de Shirley y Uriel Romero mientras es tanteado para nuevo programa de farándula

Las fotos confirmando la relación entre Shirley Arica y Uriel Romero dejaron la grande entre las todos los aludidos. Primero, fue Daniela Castro, quien las emprendió contra el cantante. Luego la influencer peruana salió en defensa de Futuro. Después, el músico le devolvió la pelota a la exMasterChef y ahora fue el propio Arturo Longton quien se refirió al sorpresivo romance.

Fue a través de sus historias de Instagram que el posible panelista del próximo programa de farándula de Canal 13, pidió a sus seguidores que no le enviarán más información respecto al amorío entre su ex y Futuro fuera de órbita, puesto que según explicó “no me puede importar menos”.

“Dejen de enviarme material de ustedes saben quién po, porque en verdad no me puede importar menos. Y si hay algo de lo que me arrepiento es de eso. Entonces, no pierdan su tiempo mandándome cosas que no me importan”.

Además, dejó en claro que “estoy bien, volví a entrenar. Estoy comiendo sano, retomando mi vida y estoy feliz, como una perdiz”, dijo en tono de broma.

Arturo Longton tuvo un fugaz e intenso romance con Shirley Arica al interior del reality Tierra Brava, amorío que lo llevó a poner término a su matrimonio. Sin embargo, la relación no prosperó y llegó a su término producto de los celos y las peleas.

¿Arturo Longton llega a Canal 13?

Pero, donde sí podría existir una buena relación del exchico reality sería con Canal 13. Esto, porque según informaron fuentes de la señal a Publimetro, él participó en la grabación de un piloto para el próximo programa de farándula que conducirá Pamela Díaz e Ignacio Gutiérrez en las tardes.

Sí bien, la participación de Longton fue parte de una prueba, para ver el fiato con los demás participantes, según algunos testigos, el capítulo fluyó con mucha risa, por lo tanto podría ser uno de los confirmados, revelaron a este medio.