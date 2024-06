“Por dentro estoy destruida”: Naya Fácil se sinceró con sus “facilines” después de confirmar el término de su relación

La influencer Naya Fácil no está pasando por un buen momento sentimental. Ella dio a conocer a sus “facilines” el término de su “relación” con Sergio Narchi, con quien lleva saliendo desde principios de año. El inicio de su vínculo fue accidentado, pero él fue a conquistarla a Viña del Mar durante la época del festival donde fue coronada como la Embajadora.

Ella confirmó el quiebre a través de sus historias de Instagram tras meses juntos. “Tengo que contarles que anoche con Sergio terminamos lo que teníamos, por acuerdo mutuo. Lo conversamos y optamos por esa decisión”, reveló y solicitó que por favor no le preguntaran sobre el tema.

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, Naya comentó que “como personas maduras conversamos todo y esa fue la decisión que tomamos (...) Obviamente no me siento bien y yo sé que él tampoco porque nos tenemos mucho cariño, pero a veces la vida agarra rumbos distintos”.

“Me duele caleta”

Hoy en la mañana, la Embajadora de Viña nuevamente se refirió al término que la tiene con mucha pena y el ánimo más bajo que de costumbre. Ella se estaba arreglando mientras le confidenció sus sentimientos a sus “facilines”.

“Realmente me siento como la mierda, me siento muy mal hoy día. Aunque aparentemente no me vea destruida, por dentro estoy destruida”, confesó. “Obvio que tengo pena por lo que pasó con Sergio, de verdad. Bueno, así es la vida, no hay mucho qué hacer”, agregó.

“Me duele sí, me duele caleta que las cosas hayan pasado así. Es así la vida, algunas veces la vida es muy rara, así que nada, la vida sigue”, reflexionó.

“Aunque no lo crean siento, tengo sentimientos. Obviamente, involucré mis sentimientos de por medio porque hay momentos, instancias que uno... después uno sólo se queda con los recuerdos, tengo mucha pena. Las cosas así se dan, no hay más qué hacer, por algo pasan las cosas. Lo único que uno puede hacer es desearle el bien a la otra persona”, continuó.

“Cuando hay cariño de por medio, no existe odio”, detalló, “algunas de las personas con que he salido, siempre he terminado mal. Esta vez es distinto, hay un cariño de por medio, yo creo que eso duele mucho. Yo le tengo muchísimo cariño a Sergio”, añadió.

“Fui lindo mientras duró, me quedo con eso con los buenos momentos”, cerró y señaló que él le dijo que va a poder ver al perrito que adoptaron cuando ella quisiera.