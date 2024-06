“Yo también lo viví con él”: Tercera expareja de Diego Urrutia realiza nueva acusación

“Ni Gary Medel se atrevió a tanto”. Así la animadora de Sígueme Julia Vial se refirió a la nueva confesión que surgió de parte de otra expolola contra el comediante Diego Urrutia. Palabras que no lo dejarían muy bien parado.

PUBLICIDAD

Haciendo un breve resumen. Tras dar a conocer su incipiente romance con Carla Jara, habló una expareja que aseguró que estuvieron tres años juntos y terminaron en febrero. Ella, dijo que no todo fue color de rosa y advirtió a la exchica Mekano que aún no conocía “al verdadero Diego”.

Luego, surgió una segunda mujer que dijo que ella también estuvo con Urrutia, dando cuenta que el humorista estuvo con dos parejas a la vez. Pero, ahora surgió una tercera voz, quien también se lanzó contra él.

Habla tercer expolola contra Urrutia

De hecho, la tercera involucrada habló en respuesta a las críticas que emitió la primera ex, y le dijo que la apoyaba. Mensaje que fue leído en el porgrama de TV+.

“Yo te creo y lamento mucho lo que viviste. Yo también lo viví con él. Gracias a Dios, fueron pocos meses, porque noté rápidamente las banderas rojas. Ahora recién me entero de lo que pasó y viviste. Espero, no haya sido en el mismo tiempo que salía conmigo. Y si es así, yo no estaba enterada de nada. Solo me comentó que era su ex y no pasaba nada, pero yo siempre tuve una mala sensación”, reveló.

Además, agregó que “tenía ganas de hablarte, pero tenía miedo de quedar como una despechada, como la mayoría de las personas suelen comentar, pero ahora al escucharte sentí mucha rabia de lo que tuviste que vivir”, le comentó en un sincero apoyo.

¿Qué dijo la primera ex?

Si bien, reconoció que el primer año fue el mejor y Diego era una buena persona, después tuvo actitudes un poco egoísta, como sacarle en cara la ayuda que le entregaba o el haberla ayudado a salir de su trastorno alimenticio.