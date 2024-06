¿Será dirigida a su expolola?: Diego Urrutia subió una historia con una canción que tiene un particular mensaje

El comediante Diego Urrutia subió un video y su nombre no ha dejado de resonar en la farándula nacional. A través de sus redes sociales, él hizo público su romance con una de las mujeres más importantes del espectáculo chileno, Carla Jara, y su historial amoroso salió a la palestra.

PUBLICIDAD

Su expareja, Sofía Lobos, habló sobre su relación con Urrutia y aseguró que él la mantenía escondida, no le gustaba que lo vieran juntos en público y le hubiese gustado que ella fuese famosa. “El primer año fue el más bonito, los primeros meses, cuando publicaba fotos conmigo.

“Después tuvimos nuestra primera discusión, que no recuerdo bien por qué fue, y dejó de subir fotos conmigo, porque ‘no quiero que me vean contigo y después vean que terminamos’”, contó en conversación con Manu González y la periodista Cecilia Gutiérrez.

“Algo que me dolía mucho era que no le gustaba que nos vieran en público tomados de la mano. Él justifica que se le hacía ‘incómodo andar de la mano’; así que si lo ven con la Carla Jara tomado de la mano, para mí será súper irónico (...) Él me dijo que a él siempre le habría interesado que yo fuera famosa para poder subirme a las redes”, agregó.

Posteriormente, en el programa de farándula “Sígueme”, el panelista Michael Roldán aseguró que Urrutia mantenía una relación paralela mientras estaba pololeando con Sofía. “Me mandó pruebas de conversaciones que no puedo transparentar y ella tiene imágenes con él”, señaló el periodista. “Mientras estaba viviendo con Sofía, tenía una relación paralela”, precisó “Guagüito”.

¿Un palo para su expareja?

Este escándalo no le ha sido indiferente al comediante, quien también salió a hablar tras los dichos de Sofía, y pareciera haber respondido a toda esta polémica con una canción.

En sus historias de Instagram, él promocionó los diversos espectáculos que realizará durante los próximos días, para cada una de estas escogió una canción distinta. La primera fue “KELOMAMEN” de Kidd Voodoo, la cual dice “cuando te apreto, se me olvidan los líos por completo. Ma’ no te miento, tú eres mi secreto (...) Estoy tirando pa’ ‘lante, sigo aquí desde siempre con los mismos de antes”.

La última historia la musicalizó con “Qué pretendes” de J Balvin y Bad Bunny, la cual tiene un interesante mensaje que podría ser un palo para su expareja: “Y ahora quiere’ volver. Nah, tú lo que quiere’ e’ joder. Pero no se va a poder. Me va a ver con otra y te va’ a morder (¡Nah!). ¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? (Ey)”.

Historia de Diego Urrutia Fuente: Instagram