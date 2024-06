Camila Andrade publicó sugerente canción en su cuenta de Instagram: “Vaya con Dios relajadita, que el que sobra soy yo”

La modelo y influencer Camila Andrade ha tenido una presencia más discreta en redes sociales después del escándalo con Francisco Kaminski y Carla Jara. Ella pasó de subir imágenes y videos varias veces al mes, a tener exactamente tres publicaciones desde que se supo de su amorío con su excompañero de trabajo.

La última de éstas sucedió ayer por la noche cuando subió un video de ella bailando y haciendo un lip-sync (sincronización labial) al ritmo de la canción, “Mírame” de BLESSD y Ovy On The Drums. Andrade escribió: “Su adiós duele, pero vuele. Mi mood de hoy es ‘Mírame’ la canción de BLESSD”,

“Aquí no pasa nada, vaya con Dios relajadita, que el que sobra soy yo. Si me pregunta que si esto me dolió. Mi amor, ¿pa’ qué le digo que no? Su adiós duele, pero vuele. Que mientras yo me enredo en otras pieles, ojalá que otro me la consuele. Su adiós duele, pero vuele”, es la letra del extracto de canción que publicó.

¿A quién va dirigido el palo?

El misterio es a quién va dirigida esta canción, el hombre que últimamente ocupó un espacio en su corazón es Kaminski, por lo que esto podría ser una pista de que la relación llegó a su fin. No obstante, el locutor radial comentó este video con cinco corazones, y fue devuelto por Camila, así que queda descartado que él sea la inspiración de esta publicación. La relación de ambos sigue viento en popa.

Solamente Camila sabe para quién va dirigido este palo, solo queda especular. Por el lado de los comentarios, las pocas reacciones que existen en el video son de halagos a Andrade, quien es apoyada por su círculo cercano tras ser el blanco de críticas a nivel nacional por haberse involucrado con Francisco Kaminski mientras él estaba en una relación con Carla Jara.

Por su parte, Kaminski también ha sido sumamente criticado por su actuar, e incluso su vida profesional se vio afectada por este escándalo. Pero, ahora está listo para volver a sus labores en la Radio Corazón. Después de estar varias semanas congelado, volverá a su espacio matinal, “El vacilón matinal de la Corazón”, a partir del próximo lunes 1 de julio.

La noticia la entregó el propio Kaminski a sus seguidores en Instagram durante la mañana de este viernes, al publicar una fotografía suya con el micrófono de radio Corazón. “Para todos los que me preguntan! El lunes vuelvo a mis labores en @radiocorazonfm desde las 6:30 am nos escuchamos y nos reencontramos en la radio más escuchada de Chile! Gracias por tanto cariño”, escribió.