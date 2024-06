“Me está haciendo la vida imposible”: el duro relato de Faloon Larraguibel sobre su relación con Jean Paul Pineda

Una sincera conversación sobre sus relaciones con futbolistas se dio entre Faloon Larraguibel y Daniela Colett. Ellas fueron cándidas sobre su pasado, y la exanimadora de “Sabores” habló sobre el difícil momento que está viviendo por culpa de Jean Paul Pineda, quien la agredió en marzo de este año, unas semanadans antes de que entrara al reality, “Ganar o servir”.

PUBLICIDAD

Este momento se dio después de que la brasileña le confesara a la exchica “Yingo” que Pineda revisa sus historias de Instagram, pero no le ha escrito. “¿En serio? Pero si es obvio, típico. No me sorprende”, respondió la integrante de “Resistencia”.

Daniela le confesó que su ex le debe escribir a todo el mundo, y esto provocó que Faloon cuestionara este actuar de los hombres. “¿Qué es la mierda que buscan estos hombres? Teniendo mujeres guapas, trabajadoras, buenas mamás, dedicadas a sus familias. Y aún así, andan buscando pa’ allá y pa’ acá, para agarrarse a cualquiera”, dijo Larraguibel.

Faloon Larraguibel Captura: Canal 13

La cruda revelación de Faloon

La brasileña se emocionó al contar lo que pasó con Eduardo Vargas, quien se “agarraba a cualquiera” y le decía fea a Daniela, de acuerdo a su relato. Ella agregó que no la dejaba vestir bikinis de Brasil, y Faloon reclamó la hipocresía de los futbolistas, “pero ellos veían a mujeres que ocupaban esas cosas”, lanzó.

“Yo aguanté mucho también”, contó Larraguibel, “aguanté tanto que llegó el momento en que me sacara la cresta, en que me golpeara”, dijo crudamente.

Colett señaló que ella está dejando el pasado atrás con Eduardo para que puedan tener una buena relación para el bienestar de sus hijos, pero Faloon señaló que ella todavía no logra llegar a esa etapa. “Yo me separé de él y no quiere absolutamente nada. Me está haciendo la vida imposible”, aseguró la animadora, y Daniela la consoló diciendo que después Pineda se dará cuenta.