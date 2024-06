Dayana Amigo reflexionó sobre los diversos desafíos actorales a los que se ha enfrentado: “Hacer de mala es algo que no me había pasado”

La actriz Dayana Amigo se despidió de su rol de Alana en la teleserie de la hora de almuerzo de Mega, “Juego de Ilusiones”, después de que falleciera. Su personaje fue asesinado por Mariana en la ficción, luego de que la protagonista defendiera a su madre, Irene San Juan, quien estaba siendo encañonada por la peligrosa criminal.

Amigo estuvo presente en el desfile de moda de Adolfo Domínguez en donde conversó con Publimetro sobre este último desafío actoral cuyo desenlace para la actriz se emitió el mes pasado. “Hacerlo fue muy entretenido, fue una sorpresa, un desafío porque es una suerte que te den personajes distintos de hacer”, partió contando.

“Hacer de mala es algo que no me había pasado, menos una mala a las 3 de la tarde, que es mala mala mala, no tiene ni una pizca de bondad. Está súper marcado el melodrama, así que fue muy entretenido”, agregó.

En específico sobre la muerte de su personaje, ella señaló que era una muerte necesaria ya que Alana no tenía vuelta. “Al ser tan mala, encontraba a la hermana y no le pasaba nada, encontró el amor y tampoco le pasaba nada. No tenía una pizca de bondad, y no tenía nada que la hiciera darse vuelta”, afirmó.

“Yo siento que lo único que tenía que pasar, pasó y es que terminara muerta”, concluyó.

El amor de la gente a Dayana Amigo

Dayana continuó hablando sobre los roles que le ha tocado actuar, considerando que fue conocida como la divertida hija mayor de la familia Larraín en la comedia “Casado con hijos”. “Lo que pasa es que Titi es muy distinta también. Yo estoy en el Mega contratada como actriz de ficción, de teleseries y ‘Casado con hijos’ es de Mega, pero tiene que ver con la parte de entretención”, contó.

“Los personajes que yo he hecho en teleseries han sido todos distintos como Angelina Yolanda. Yo estoy súper agradecida de que me vean como cualquier tipo de personaje, y me den la confianza para hacerlo, y proponer desde ese lugar características distintas. Me encanta tener la confianza para poder mostrar la versatilidad actoral que en las teleseries es difícil porque siempre es un poco parecido el género (de las teleseries)”, añadió.

“Me encanta que sea así que me den cosas distintas que hacer, las tomo y para mí la pega es lo más importante. Intento darlo todo para que sean personajes distintos, para entregar cosas distintas, para darse una vueltita más, una búsqueda distinta. Tener la confianza de la gente del canal es una suerte”, agregó la actriz.

Finalmente, tras ser consultada sobre el cariño de la gente que ha recibido a lo largo de los años en su carrera como actriz, Dayana contó que “yo partí con ‘Casado con hijos’, y la gente siempre ha querido a los personajes y ha trascendido a querer a los actores”.

“Me ha pasado con Alana que yo siempre he hecho personajes muy queribles desde el humor, entrañables o romanticones; y este personaje de mala es muy raro porque pasa que la gente la odia y la quiere mucho. Es muy bonito que a pesar de la maldad, esperan que Alana esté viva y aparezca, y la echan de menos en la teleserie”, continuó.

“La gente en la calle siempre es amorosa, cercana, siempre tienen un buen comentario. Todo ese amor siempre lo agradezco porque al final por eso uno tiene pega hasta el día de hoy, y es una maravilla que la gente te quiera. Es un reconocimiento súper bonito para uno como actriz”, concluyó Dayana Amigo.