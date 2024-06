“Debe tener cuentas que pagar”: Lola Melnyck contraataca a Ernesto Belloni por recientes dichos y lo tilda de “comediante decadente”

En el mundo del espectáculo, las polémicas nunca faltan, y esta vez, el enfrentamiento entre la bailarina Lola Melnyck y el comediante Ernesto Belloni se ha ganado tomado los titulares. Todo comenzó luego de que el comediante, conocido por su personaje Che Copete, comentara los supuestos motivos sobre la mala actitud de Melnyck hacia Chile.

PUBLICIDAD

Recordemos que, la modelo, se ha referido en términos bastante negativos hacia el país en el que trabajó largos años, e incluso aseguró que nunca volvería. Pero eso no es todo, en el último tiempo ha arremetido contra sus seguidores en redes, tildándolos incluso como “chulenitos tontos”.

Durante su participación en el programa matutino “Contigo en la mañana”, Belloni expresó su sorpresa ante las críticas de Melnyck hacia el país. “No entiendo la expresión de ella de que los chilenos fuimos tontitos, no la cacho. Lo que sí, ella esperaba a relacionarse en Chile con la alta alcurnia, la alta sociedad, pero nunca pudo salir de sus bailarines o su grupo de gente que no era de la alta sociedad. Entonces esa fue una pequeña frustración que tuvo”, afirmó el comediante.

Además, Belloni sugirió que Melnyck “hizo una carrera más bien de polémicas más que de talento. Siempre fue tratada como que venía de un mal origen, eso la frustraba mucho”, añadió.

Finalmente, remató con una declaración que no le habría gustado para nada a la ucraniana. “No sé por qué nos tomó un poquito de mala. Seguramente porque cuando se fue a Brasil nadie la fue a buscar para volver a Chile, nadie le pidió que se quedara”, lanzó.

“Comediante decadente” y “ni lo respetaba”

Las declaraciones de Belloni no pasaron desapercibidas y rápidamente llegaron a oídos de Lola Melnyck, quien decidió responder a través de sus redes sociales. En una serie de historias de Instagram, la bailarina ucraniana no se guardó nada y arremetió con dureza contra su excompañero de “Morandé con Compañía”.

“Me enteré recién de algunas declaraciones sobre mi encantadora persona vertidas ayer en un matinal o algo así”, comenzó escribiendo Melnyck. “Y supe hasta que un comediante decadente al cual yo casi ni le dirigía una palabra y sólo lo saludaba por educación, porque no lo consideraba ni lo respetaba, salió a aprovecharse de mi nombre y de la situación”, disparó.

PUBLICIDAD

Pero Melnyck no se detuvo ahí. Continuó criticando a Belloni, insinuando que sus comentarios podrían deberse a problemas económicos: “Pues, me imagino que debe tener cuentas que pagar y espero que esto le rinde algún show en los bares a los que él está acostumbrado”.

En una segunda historia, Melnyck despejó cualquier duda sobre la identidad del comediante al que se refería. “Para los que me están preguntando a quien me refería en el post anterior y quién es el ‘comediante’ decadente, respondo: me refiero a Ernesto Belloni”, sentenció la bailarina.