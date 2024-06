“El gusto siempre es un poco amargo”: Kevin Felgueras escribió un sentido mensaje tras su última visita a TVN

El periodista Kevin Felgueras se despidió de TVN después de casi 5 años en esa casa televisiva. Esta noticia se dio a conocer a mediados de mes, y este viernes publicó en su cuenta de Instagram una sentida despedida al lugar donde trabajó por media década.

PUBLICIDAD

“Hoy no habrá tecito informativo… Hoy cierro el ciclo. Fui por última vez a la que fue mi casa durante casi 5 años”, comenzó en una imagen dentro de las dependencias del canal. “Me quise quedar con esta imagen y publicarla como una especie de recordatorio personal”, agregó.

“En el lugar que se ve en la foto disfruté de momentos maravillosos. El #Tendencias24 (webshow TECH) fue un proyecto que salió a puro ñeque. Primero por zoom, después en un estudio y, finalmente, en la pecera. Volviendo del Congreso a grabar rápido los jueves, quedándome más horas los viernes, buscando entrevistas, intentando vender el programa, en fin”, agregó.

Un mensaje para sí mismo

Felgueras tuvo un bonito mensaje para la señal pública, a pesar de lo difícil que es este momento. “El gusto siempre es un poco amargo. Pero todo eso me lo guardaré. No por ellos, sino por la institución detrás. TVN es un canal histórico al que le deseo sólo éxito. Las personas pasaron, pasan y pasarán, pero el canal de todos debe seguir allí”, señaló.

En este mismo texto, él escribió un recordatorio para sí mismo. “Kevin, es que tu luz debe seguir brillando aunque ahora no lo veas. Avanzaste. No te quedaste quieto nunca. De cada obstáculo, levantaste algo nuevo y casi siempre con una sonrisa. A quienes minimizan tus sueños, no darles cabida. A quienes dijeron acompañarte y no lo hicieron, tampoco. Lo esencial no está afuera, está dentro”, sinceró.

“Firmado ese documento, el momento es oportuno para dejar salir la presión, soltar todo y, más pronto que tarde, volver a ponerte de pie. Algún día podrás reírte de esto. Como te ríes de todo. Gracias a ese querido guardia con quién nos dimos un abrazo al final del camino. ‘No es una despedida…’”.

“Tengo muchísimo más que decir, pero para el ‘recordatorio’ es suficiente. El resto, se manda al olvido. Hoy no habrá tecito informativo… no hay ñeque hoy. Si habrá algunas cosas en YouTube en algún momento del día. Suscríbase si no lo ha hecho. Y ya. Hoy es el día 0″, cerró.