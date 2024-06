Tras broma sobre Carla Jara: Kevin Felgueras revela cómo fue su sorpresiva salida de TVN

Fue el pasado viernes 14 de junio cuando el periodista Kevin Felgueras recibió un balde de agua fría tras ser despedido de manera sorpresiva del matinal Buenos días a todos de TVN, programa donde llegó el 2023, luego de reportear durante cuatro años en el Congreso.

Según contó al medio LUN, fue al terminar el programa, donde realizaba labores de panelista y editor detrás de cámara, cuando fue llamado a una reunión y le revelaron la noticia que pocos trabajadores quieren escuchar. Su contrato había terminado.

Si bien, no quiso responder si fue una verdadera sorpresa para él, sí reveló cómo fue el momento.

“Hablé un poco, me quebré y eché una talla”, recordó. Tras ello, abrazó a sus compañeros y se despidió, reconociendo que “sentí mucho amor”.

Kevin Felgueras tras despido de TVN

Además -tras aclarar que solo fue una broma cuando mencionó a Carla Jara como el posible enroque de TVN- comentó cuál fue la explicación que le dieron sus exjefaturas.

“Lo que se hizo, según entiendo, fue analizar los números, lo que está pasando en la industria, generar un nuevo proyecto (de matinal), y eso me lo informaron el viernes y acordamos que iba a buscar un nuevo camino”, señaló.

Finalmente, aclaró que, a pesar que no hubo ninguna otra propuesta para volver a prensa, tampoco él la habría aceptado.

“Si me la hubiesen ofrecido la hubiese sentido un poco forzada. Quizás el canal pensó que reubicarme era atar los talentos que vieron en mí, por eso acordamos la salida. Para mi esta fue una buena manera de decir que llegábamos hasta aquí, una decisión súper sabia. Y para dejarlo más claro: no hay un resentimiento, no hay una bronca, sólo una linda oportunidad de cambiar de aire”, destacó.

Finalmente, respecto a la incorporación de Carla Jara reconoció que encontraba que era lo mejor, puesto que desde marzo que estaban buscando incorporar mayor presencia femenina al matinal.