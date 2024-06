Julia Vial se confesó tras haberse separado de su pareja de 25 años: “Nos habíamos desencontrado como pareja”

La animadora de “Sígueme”, Julia Vial, estuvo como invitada en el último capítulo de “Podemos Hablar”, en donde se sinceró sobre la difícil decisión que tomó al separarse de su marido, Leopoldo Muñoz, con quién llevaba 25 años.

Julio César Rodríguez partió su consulta sobre la separación diciendo: “sé que no te gusta hablar mucho de esto Julita, pero también tu vida ha cambiado mucho en el último tiempo. Te separaste, parecía que Julia nunca se iba a separar, hemos sido apoderados del mismo colegio, y de repente tomas la decisión de separarte”.

Ante esto, la periodista dijo “yo creo que la vida cambia, Julio. Llevábamos 25 años juntos, y de repente nos dimos cuenta que éramos tremendos papás, pero que nos habíamos desencontrado como pareja. La decisión de separarse nunca es fácil, siempre hay heridas, nunca es sencillo y hay que tratar de seguir adelante”.

“Hay que tratar de cuidar a los niños lo más posible y eso es lo que hemos hecho durante este año y medio casi. Protegernos y cuidar a los niños que son lo más preciado y lo mejor que he hecho en mi vida. Estoy segura que el papá de los niños piensa exactamente igual, estoy segura de eso”, agregó la comunicadora.

La revelación de JC

El animador de “PH” le consultó si fue difícil salir al mercado y que le interese alguien más, lo que fue respondido con las risas de Vial. Ella reveló que esto fue una conversación entre los dos durante un almuerzo, y él jocosamente respondió si es que se estaba saliendo de los códigos.

“¡Me reporteó en un almuerzo! y me invitó a una carne nomás. Me hubiese invitado a una lasaña, algo más contundente, pero con una carne me echó al agua”, bromeó Julia. El periodista Sergio Jara preguntó si esto fue cuando Vial estaba soltera, y ella respondió que JC casi fue su jefe.

“Además, ya no estaba soltera creo”, lanzó Rodríguez para la sorpresa de Julia Vial, quien entre risas respondió: “Oye sanguchito de palta. ¿Querís que parta yo también?”.