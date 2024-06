“Era una situación difícil”: Julia Vial entregó su visión de la pelea entre Daniela Aránguiz y Daniella Campos

La animadora Julia Vial, quien actualmente está a cargo del programa de farándula de TV+, “Sígueme”, participará del nuevo episodio del estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”. Ella compartirá junto a su colega de “Zona de estrellas”, Mario Velasco, el periodista Sergio Jara y la exvedette argentina, Beatriz Alegret.

Vial fue consultada sobre un fuerte episodio que se vivió durante una emisión de “Sígueme”, la pelea entre Daniela Aránguiz y Daniella Campos. Esto comenzó después de que la “Cara de cuica” reclamara en contra de su tocaya por no dejarla hablar.

“Te escuché todo el programa yo a ti. No seas falta de respeto con tus compañeras, de verdad te lo digo. Eso se llama ser maleducada”, respondió Campos. Mientras que Aránguiz replicó con: “Se vuelve loca... tú eres la maleducada...Le estás faltando el respeto a mi mamá... ordinaria”.

“Es que eres maleducada, con lo que me dijiste al principio del programa que te lo dejé pasar...A mí no me faltas el respeto”, continuó Campos. El conflicto fue interrumpido por la animadora Julia Vial, quien a modo de calmar los ánimos se puso de pie, al medio de ambas y pidió que pararan.

La visión de Julia

La animadora de “Sígueme” se refirió a la situación vivida la primera semana de junio cuando Aránguiz y Campos se enfrentaron tratándose de “mal educada” y “ordinaria”, entre otros dichos. “Era una situación difícil, las dos se enfrascaron en un espiral de descalificaciones”, partió comentando Julia Vial.

“Uno como conductor trata de parar los carros, estuve mucho rato pidiendo ‘por favor’, porque no solamente están jugando en esta pelea ellas dos, hay todo un equipo detrás que merece respeto y que seamos profesionales”, agregó la comunicadora.

Julia Vial reveló que habló personalmente con las dos involucradas ya que situaciones como éstas se alejan del objetivo de informar y entretener.