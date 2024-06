“No podía parar de llorar”: Mario Velasco reveló el profundo impacto que causó la petición de su hija

Invitado al programa Podemos Hablar de CHV, Mario Velasco se refirió al triste momento cuando tuvo que separarse de su hija de 15 años quien, tras vivir junto a él durante su niñez y parte de su adolescencia, se radicó en Estados Unidos junto a su madre, Carolina Mestrovic.

El animador de Zona de Estrellas, recordó con lágrimas contenidas cuando su hija Julieta le dijo que quería irse de Chile para estar junto a su progenitora, la exanimadora de Sabingo.

“Nos fuimos de vacaciones, llevábamos ocho días, nos faltaba uno para irnos y la Juli me dice ‘papá quiero hablar contigo y la mamá, pero los tres no más…' Estoy seguro que esa conversación la había tenido con Carolina antes, de poder ir a vivir con ella, y me lo plantean a mí”, relató.

Tras esto, confesó que quedó en estado de shock, con la tristeza a flor de piel.

“Para mí ha sido una de las cosas más difíciles porque no podía parar de llorar entre la pena, la emoción, por canalizarlo porque estaba un poco en shock…”, sinceró.

La sorpresa de cumpleaños de Julia

En abril el animador celebró su cumpleaños número 45 y recibió un especial saludo al final del programa de Zona Latina. Un inesperado mensaje de su pequeña hija Julieta, quien vive en EE.UU. desde el 2023.

“Hola papá, feliz cumpleaños, te amo muchísimo, muchos besitos, te extraño mucho y estoy contenta de que nos vamos a ver pronto. Que lo pases súper bien. Vamos a estar haciendo videollamada para verte y todo. Te amo muchísimo”, le dijo Julieta a su papá.

Al ver este registro, el comunicador se emocionó hasta las lágrimas. “Este cumpleaños fue distinto por no estar con ella. Ese desayunito en la mañana, que es necesario e importante”, partió comentando.

“Linda mi amor. La echo mucho de menos. Estas cosas se agradecen mucho, porque es una manera de estar con ella a la distancia”, agregó. El animador notó en el registro que está creciendo la chasquilla de su hija después de que se la cortara hace un tiempo atrás.