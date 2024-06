“Perdón, alcalde”: El chiste sin censura a Tomás Vodanovic que sacó carcajadas en Roberto Cox

Durante el distendido podcast de Roberto Cox y Nico Cabargas, Nada Que Perder, los periodistas entrevistaron al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, a quien despeinaron con un chiste en doble sentido.

Todo partió cuando le preguntaron si le gustaba salir a bailar o si se imaginaba compartiendo en una discoteque como cualquier mortal. Fue ahí que le consultaron cómo se veía moviendo su piropeado esqueleto en una pista de baile de su comuna, momento cuando él respondió con una humorada.

“Ahí hay un problema, me dirán ‘sabe qué alcalde, tengo un hoyo afuera de mi casa...’”, dijo Vodanovic, recordando las peticiones que le hacen los habitantes de Maipú.

Pero, al hablar de “hoyo”, dejó boteando la broma en la mente rápida de Cabargas, quien se la jugó con el chiste sin filtro.

Mientras reían con el comentario de Vodanovic, el compañero de Cox interrumpió y dijo que respecto al “hoyo”, que la vecina le habría dicho “¿¡por qué no me lo tapa!?”, haciendo reír a carcajadas al conductor de noticias. El alcalde, en tanto, también se río, eso sí manteniendo la compostura.

“Perdón, alcalde”, remató Cabargas, sin dejar de reír.

¿Y el amor, alcalde?

El alcalde contestó la pregunta que era obvia. Está soltero. Sí...soltero. “Sí, estoy soltero, no es una cosa de tiempo, pero sí estar en pareja te quita tiempo, estoy lleno de trabajo, soy una persona normal, quizás tiempo haya, pero no he abierto compromisos más grandes en esta etapa”, precisó.

Y es que aclaró que puso sus esfuerzos en este primer período, “porque es exigente y tienen que haber algunas renuncias, claramente más que tener pareja, prefiero hacerlo así, la gente me dice que tengo que hacer la vida normal, pero yo he sido extremadamente cuidadoso”.

“En la vida hay momentos para todo, pero igual encuentro que es raro, no sé, ir a una disco de alcalde y preguntar ‘¿querí bailar?’ ‘no’, y después el alcalde dando vuelta con un vaso , ‘no me está yendo muy bien’,” dijo Vodanovic, provocando la risa en el estudio.