“Esta noche les explicaré”: Rancherita confunde a seguidores tras video ingresando a vehículo policial

Seguramente se trata de una compaña promocional sobre un nuevo video de Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, quien compartió un video donde se ve que es subida a la parte trasera de vehículo de carabineros. Campañas de marketing como las que se estilan últimamente como para llamar la atención de los seguidores.

Eso sería la única explicación al registro que la propia cantante subió a su cuenta de Instagram, señalando que “esta noche les explicaré esto...”.

Además, lo que más hace dudar es que sea el periodista Juan Pablo Queraltó, animador del programa Yingo, quien entrega la noticia desde el frontis de CHV, al más estilo reportero policial.

“De acuerdo a los trascendidos, la cantante nacional Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, en estos momentos se encuentra siendo detenida por policías, por presunta estafa”, señaló el animador.

Tras ello, se ve a la artista caminando con un polerón amarillo, gorro negro y capuchón, junto a presuntos carabineros, quienes la suben al vehículo, tal como una verdadera detención. De fondo, se escuchan a supuestos periodistas realizando las preguntas de rigor.

Seguidores especulan que sería “una estafa”

Si bien, en los comentarios varios creen que se trata de un video promocional, hay otros que especularon los motivos que la llevaron a estar detenida.

“Eso debe ser el tipo que era su pareja que seguro la metió en un lío”, “Estafo al ex diciendo que lo amaba”, “Nooooo, como estas que te hicieron porque no ponen nada”, “Debe ser tu ex pareja q el otro dia subió a ig como 30 boletas tuyas debiendo dinero”,”Nooooo por Faaaaa!I love rancherita”, escribieron preocupados.

Pero, otros, dedujeron que toda sería una “real” estafa, con todas sus letras.

“Nuevo video”, “Jajaja queralto dando noticias ?”, “Un nuevo video clip?”, “A cantar con la Carla Jara”, “Tu puedes hermosa Rancherita”, destacaron.