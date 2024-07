“A mi no me gustan los tíos que son sobones con todas”: Oriana Marzoli furia por cuestionable actitud de Facundo con una de sus compañeras de “¿Ganar o Servir?”

Oriana Marzoli protagonizó un tenso momento en el nuevo capítulo de “¿Ganar o Servir?”, y es que la española se molestó con Facundo González tras ver una cuestionable acción con una de sus compañeras.

Todo comenzó cuando después de la dinámica dirigida por Matías Vega, en donde Luis Mateucci le comentó una situación a su expareja que le llamó la atención sobre el nuevo interés romántico de la rubia.

“Viste ese golpe así de caliente, pero ojo de él. La Fran no tiene nada que ver”, le contó el argentino a Marzoli, asegurándole que Facundo le dio una palmada en la pierna a exGran Hermano.

Este hecho generó la furia de la española, quien no se quiso acercar al nuevo participante en ninguna ocasión y prefería no ver las cuestionables actitudes que ha notado del argentino.

Los celos de Facundo

Mientras tanto, el argentino recién ingresado se preguntaba qué había ocurrido y Luis Mateucci no ayudaba a resolver nada. El exTierra Brava acudió después donde su amiga y ella confesó que así se quedaría como que “estoy loca. Sin explicación, sin nada”.

Minutos después, Facundo insistió en varias ocasiones para poder arreglar las cosas pero no logró puesto que la española lo rechazó. Sin embargo, la pudo convencer luego de verla conversando con Raimundo Cerda.

“Ven conmigo un segundo”, le dijo el argentino, a lo que Oriana le dijo que solamente tenía sólo unos para hablar con él.

“¿Por qué te pones así de tonta, no me das bola?”, le consultó. “No me aburras. No me conoces a mi pero nada (...) Me la sudas tú y el resto. No te voy a dejar una puta explicación porque no me sale de los cojones”, respondió y entró a la casa, dando por terminada la conversación.

Momentos después, Austin Palao, amigo de Facundo, se acercó a Oriana para saber qué estaba pasando y ella le contó la verdad.

“Nunca más, pero de verdad que ya no hay posibilidad -conmigo-, para que ya se vaya buscando a otras (...) A mi no me gustan los tíos que son sobones con todas. ¿A ti te gustaría que estén cojiendo así a otro pibe?”, le consultó, agarrando su cintura.

“Pues él si lo hace. Yo no me meto con cualquiera y a la mínima es un hasta luego”, le explicó Oriana.

Horas después, Facundo se acercó a Julia Fernández y provocó el llanto de Oriana, quien aseguraba que estaba enojada consigo misma por fijarse siempre en malos hombres.