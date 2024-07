¿Ahora sí?: Yerko Puchento mandó mensaje a Mega de cara al Festival de Viña del Mar 2025

El personaje de Daniel Alcaíno no dejó mono con cabeza en su retorno a la TV después de seis años fuera.

Tras bajarse a última hora el año 2023, porque le cambiaron el día de presentación, el actor Daniel Alcaíno, al parecer, ahora sí que estaría listo y dispuesto para subirse al escenario de la Quinta Vergara en el Festival de Viña del Mar 2025.

Así lo dijo en el programa Podemos Hablar de CHV, donde a través de su personaje Yerko Puchento le mandó un mensaje a Mega -canal que se quedó con la licitación del certamen de la ciudad jardín junto a Bizarro- y se candidateo como número en el humor.

Todo partió cuando saludó al invitado Kurt Carrera y lo molestó como luego que el pajarraco Tututu y el Profesor Salomón fueran abucheados por el monstruo

“El triunfador del Festival de Viña”, ironizó. “No como al otro que se le hizo ir al Festival de Viña...sí se me hizo”, dijo respecto a su bajada, debiendo ser reemplazo por el comediante Diego Urrutia, quien sorteó con éxito el desafío.

Pero, aprovechando el vuelo, miró a la cámara y le mandó un directo mensaje a Mega. “Señores de Mega, estoy disponible para ir este año, por favor. Estoy haciendo méritos para que me llamen. Y espero, por favor, que no me paguen cuatro millones como ofrecía el otro canal cuando lo hacía. Aquí voy por cinco, soy capaz de todo, se los digo altiro”, bromeó.

Incluso, aseguró que aunque lo pongan en una noche juvenil, no echará pie atrás, “Y si me quieren poner a Tini, voy igual. Si me quieren poner a Pailita, voy...”, dijo en su estilo.

La bajada de Yerko Puchento

Fue en febrero, a una semana del Festival que se confirmó que Yerko Puchento se bajaba del mega evento internacional.

“El comediante finalmente no estará en la cita, según fuentes con las que pudo conversar Culto. ¿La razón? Una serie de problemas y conflictos internos derivados del día escogido para que actuara en el espectáculo”, indicaron.

Además, coincidió que días antes había sido pifiado por el público juvenil en una festival de Puente Alto, quienes quería escuchar a un cantante urbano.