“Yo feliz que me cambien de día”: aseguran que show de Yerko Puchento en Viña fue reprogramado para el 21 de febrero

Luego de recibir variadas pifias en su último espectáculo realizado en la comuna de Puente Alto, el show que el actor Daniel Alcaíno presentará en el Festival de Viña, con su personaje de Yerko Puchento, había concitado interés debido a las posibles reacciones del público que asistirá al evento viñamarino.

Rumores de un posible fracaso de Alcaíno, quien originalmente había sido programado para la noche del 20 de febrero, cuando los mexicanos de Maná se mantenían firmes en la parrila de la Quinta Vergara. Pero ahora que se conoció que la joven cantante argentina Tini Stoessel será quien reemplace a la banda azteca, el destino de Yerko Puchento quedó en el aire.

Los motivos del cambio en el Festival de Viña del Mar

Algo de lo que el propio actor habló esta mañana en “Mucho Gusto”, donde deslizó que tras su experiencia en Puente Alto, que lo enfrentó a un masivo público juvenil, la mejor opción para presentar su espectáculo en Viña sería en una jornada con un sector más afín a su generación.

“Estoy nervioso, tranquilo, calmado. Eso es muy divertido, ver que es como que estás sentenciado a muerte, pero está bien, estás tranquilo. Me gusta eso, me gusta el vértigo”, señaló el actor, cuyo espectáculo finalmente será reprogramado desde el lunes 20 al martes 21 de febrero, en una jornada donde compartirá escenario con el cantante mexicano Alejandro Fernández y la histórica banda nacional de Los Jaivas.

Un escenario menos comprometido para el comediante, según dejó entrever el periodista del matinal de Mega, Andrés Caniulef, quien aportó con la exclusiva información en el programa de la señal privada.

“Me he salvado de tantas, que hacerlo en Viña será algo muy bueno. El escenario más probable es si me cambian a otro horario, yo feliz de que me cambien de día”, prosiguió el artista, quien justificó su fracaso en el show de Puente Alto en problemas técnicos y el público que le tocó esa jornada.

“Todo es aprendizaje, lo que estamos hablando es aprendizaje. Independiente que no era nuestro público, independiente de que el sonido era pésimo y no se veían las pantallas de los lados, independiente de que la gente estaba parada (...) en Puente Alto nos vendieron otro festival”, lamentó Alcaíno.