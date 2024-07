“Es una guagua, un niño que se deja querer”: Marlen Olivari contó cómo ha avanzado su padre tras complejo cuadro médico que lo tuvo grave

La exmodelo y exmiembro de “Morandé con Compañía”, Marlen Olivari, fue una de las invitadas de la noche de este domingo en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, donde conversó con Julio César Rodríguez sobre las dificultades que ha tenido que enfrentar y cómo ha vivido el complejo estado de salud de su padre, Valentín Olivari.

Todo esto, luego que internaran de urgencia a su progenitor luego de realizarle un escáner, instante en el que el médico le avisó que el diagnóstico -hemorragia craneal aguda- era grave y que había que tratarlo lo antes posible.

“Fue súper fuerte, porque a mí me tocó sola el momento cuando le detectaron esto (...) Yo estaba esperando en la salita, entra el doctor y me dice ‘señorita, a su papá hay que internarlo de inmediato’. A mí fue como tirarme un balde de agua fría porque no entendía de qué me estaba hablando”, recordó la showoman.

“Es una guagua”

Así, luego de este brutal diagnóstico, la actual panelista del programa “Tal Cual”, recurrió a sus seguidores de redes sociales para pedir oraciones, lo que de inmediato los alarmó, generando una ola de comentarios de apoyo y buena onda.

En definitiva, su padre Valentín Olivari estuvo internado cerca de 20 días en un centro asistencial de Santiago y Viña del Mar, y actualmente ya está en su casa recibiendo una serie de tratamientos como kinesiología y otros cuidados.

“Él entró a su casa y es como que llegó la luz a su rostro, no porque lo trataran mal en el hospital, pero obviamente que estar mirando una pared o una ventana, no es lo mismo que estar con su familia”, contó Marlen Olivari.

Finalmente, la exmodelo apuntó que su padre “está nuevamente caminando, lo hemos llevado a la playita, está haciendo ejercicio con sesiones de kinesiólogo, está así de flaquito. Ahora él es una guagua, es un niño que se deja querer”, cerró.