“Necesitaba tener una aventura con ellas”: Priscilla Vargas cuenta detalles de sus “misteriosas” vacaciones en Europa con sus hijas adolescentes

Una intensa mañana tuvo este lunes la conductora del matinal de Canal 13, “Tu Día”, Priscilla Vargas, al reintegrarse al espacio luego de varios días paseando por Europa junto a sus hijas adolescentes y desde donde regresó recién este sábado, día en el que descansó lo máximo posible para volver “con todo” al programa.

En ese contexto, Publimetro.cl se contactó con Priscilla Vargas para conocer algunos detalles del especial viaje que realizó junto a sus retoñas de 15 y 17 años, aventura que fue una sorpresa para sus hijas ya que no conocieron el destino casi hasta que llegaron al aeropuerto.

“Fueron un regalo de vida”

Así, lo primero que señaló la conductora del matinal fue que estas vacaciones fueron “un regalo de vida” tanto para ella como para sus hijas.

“Una de ellas cumplió 15 años que es una edad súper importante, y la otra cumple 18 años en noviembre de este año y yo creo que necesitábamos ese espacio que no nos da lo cotidiano, un espacio donde teníamos que conversar mucho, compartir mucho, dependíamos unas de las otras y de verdad creo que esas vacaciones nos entregaron esos momentos que a veces no los registran los celulares y que seguramente tanto ellas como yo los vamos a mantener en nuestro corazón para siempre”, contó Priscilla Vargas.

En tanto, al explicar la sorpresa que fue para sus hijas el destino, la conductora del matinal del 13 indicó que las niñas en un principio pensaron que iban a ir a la playa, pero realmente “lo que menos vimos fue la playa”.

“Yo les decía dejen que la vida las sorprenda, lleven lo básico, un pantalón, una polera, un polerón, unaa zapatillas, traten de ir con lo mínimo para viajar mas livianas... y si les falta algo lo compraremos en ese lugar, no es necesario andar tan cargado”, explicó Priscilla Vargas.

Cómo organizó todo: tuvo ayuda de Repenning y otras personas del matinal

En cuanto a la organización del viaje, Priscilla Vargas indicó que esta es la primera vez en la que tiene que armar todo desde cero, por lo que también fue un gran desafío para ella armar los itinerarios y buscar los alojamientos, algo en lo que fue respaldada por varias personas del matinal.

“Esta era la primera vez que tenía que asumir la responsabilidad de tener un viaje con distintos recorridos, hacer el itinerario, ver los hoteles, y todo el mundo me ayudó, fue como una cadena de favores, por ejemplo, el profesor García-Huidobro me ayudó con los recorridos en tren, Repe me ayudó con los alojamientos, a buscar los tickets para la Torre Eiffel me ayudó Rodrigo Pérez”, detalló.

Luego reflexionó señalando que es “rico estar rodeada de gente que te colabora, la principal moraleja es que querer es poder”.

Finalmente, Pri contó que junto a sus hijas hicieron un “libro de aventuras” del viaje, tal como en la película animada “Up”.

“Yo necesitaba tener una aventura con mis hijas, nosotras hicimos un libro de aventuras, sacamos fotos de esas experiencias, así como en ‘Up’ tenemos nuestro libro de aventuras y fue súper bonito”, aseguró la conductora.

Finalmente cerró diciendo que si bien el retorno a la realidad no fue fácil, “llegué absolutamente renovada, llena de energía, estoy muy contenta con lo que logramos con esta experencia familiar, así que a trabajar porque hay que pagar el viaje”, cerró diciendo entre risas.