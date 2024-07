“Alana no tenía vuelta”: Dayana Amigo se refiere a su personaje en “Juego de Ilusiones” y el trágico final

La audiencia se sorprendió cuando, hace unos meses, la actriz Dayana Amigo apareció en la segunda temporada de “Juego de Ilusiones” con un papel tan distinto al que solía verlas en otras producciones dramáticas o programas de humor, la peligrosa reclusa Alana.

Luego de la trágica muerte de su personaje- quien cae abatido por un disparo de Mariana durante la fallida fuga de la cárcel-, la reconocida intérprete comentó acerca de lo que significó en su carrera televisiva encarnar a este rol, así como participar en una teleserie diurna, en conversación con Publimetro.

“Hacerlo fue muy entretenido, fue una sorpresa, fue un desafío porque es una suerte que te den personajes distintos que hacer y que te dejen apostar por hacer teleseries en un horario diferente, por hacer personajes que se caractericen por distintas cosas”, señala de entrada.

“Hacer de mala, a mí no me había pasado, menos una mala a las tres de la tarde, que es ‘mala mala mala’, que no tiene una pizca de bondad, que es súper marcada la ficción, el melodrama, así que fue muy entretenido”, añadió con respecto a la experiencia.

Asimismo, sobre el fin de Alana Rumián, Dayana tiene una idea muy clara. “Que la mataran también creo que fue algo necesario para cerrar la historia, porque siento que Alana no tenía vuelta, al ser tan mala, encontrar a la hermana y que no le pasara nada, encontrar se supone que el amor y que no le pasara nada, siento que no tenía una pizca como de bondad, no tenía nada que la diera vuelta, que le hiciera como ilusionarse”, enfatiza.

“La gente la odia y la quiere mucho”

En cuanto al contraste que significó interpretar un papel tan radicalmente diferente al de Titi Larraín, rol por el que muchos la siguen recordando del sitcom “Casado con Hijos”, la actriz hace notar que la gente suele recordar más un personaje y, en ocasiones, olvida otros importantes.

“Lo que pasa es que la Titi también es distinto a lo que yo hago. Yo estoy en el Mega, contratada como actriz de ficción, de teleserie, pero tiene que ver con una parte de retención. Los personajes que he hecho de teleserie han sido todos, tal como ‘Angelina Yolanda’”, advierte Dayana Amigo, en referencia a su rol en “Isla Paraíso”, donde daba vida a una mujer poco agraciada físicamente, muy ingenua, en evidente tono de parodia.

“Yo estoy muy agradecida de que me den cualquier tipo de personaje, me den como la confianza para hacerlo y para proponer desde ese lugar, para proponer características distintas, y me encanta tener la confianza para hacer, no sé, para poder mostrar versatilidad actoral, que en la teleserie es difícil porque siempre es un poco parecido el género”, indica sobre los roles que ha interpretado.

Finalmente, la artista reflexionó acerca del cariño que despertó su rol en “Juego de Ilusiones” en la audiencia, pese a sus características en la ficción.

“Yo hago personajes muy queribles, desde el humor, entrañables o medios romanticones, y este personaje de mala también pasa que es muy raro que la gente la odia y la quiere mucho, y es muy bonito porque, a pesar de la maldad, esperan que Alana esté viva y que aparezca”, asegura.