“Fue un momento súper complicado, que uno no espera pasar”: Dayana Amigo se sinceró sobre la presentación de Javiera Contador en el Festival de Viña

Dayana Amigo se sinceró sobre su sorpresiva participación en la más reciente edición del Festival de Viña del Mar, en donde se subió a la Quinta Vergara en medio de las pifias hacia su colega y amiga, Javiera Contador.

Cabe recordar que la comediante tuvo que actuar luego de la presentación de Andrea Bocelli, lo cual fue una complicada misión puesto que el monstruo despertó pidiendo al Gaviota de Platino para el tenor italiano.

Una de las consecuencias de esta situación fue el incómodo momento que sufrió Contador en el escenario viñamarino, puesto que se tuvo que enfrentar a los abucheos que solamente cesaron cuando el elenco de “Casado con hijos” se subió al escenario de forma inesperada.

Sobre esta situación, Dayana comentó a Publimetro que “fue difícil, fue un momento súper complicado, que uno no espera pasar, vivir”, expresó sobre su aparición como el personaje de Titi Larraín.

“Fue muy difícil ver a la Javiera en esa situación, a una compañera que uno quiere, que uno admira, que uno respeta. Son cosas que no estás preparadas para enfrentar, y yo creo que hicimos la pega, hicimos lo que teníamos que hacer y ahí quedó”, sostuvo la actriz.

Posible regreso de “Casado con hijos”

Asimismo, la intérprete de Mega se refirió a una posible nueva temporada de la producción de comedia, en donde afirmó que no descarta la posibilidad.

“No sé, yo creo que depende del canal y de las ganas que tengan de hacerlo. A mí me gusta hacer cosas distintas, y me encantaría otro nuevo desafío, hacer algo distinto, pero al final también uno trabaja y está a servicio del canal.

“La verdad es que no sé lo que tienen en mente, pero me encantan los desafíos, y si me preguntan a mí, me encantaría hacer cosas nuevas, pero no depende tanto de mí, así que no sé, uno nunca sabe”, cerró Dayana.