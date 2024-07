“No te voy a dar ni un minuto de pantalla”: Botota Fox y Sabélo protagonizaron potente pelea en “¿Ganar o Servir?”

Botota Fox y Sabélo protagonizaron una nueva discusión dentro de la casona de “¿Ganar o Servir?”, esto luego de que la chilena tratara de “cahuinera” al transformista argentino.

Todo comenzó cuando Sofía Camará se encontraba hablando con Oriana sobre su pelea con Gala Caldirola, en donde la misma exesposa de Mauricio Isla le comentó que si quiere saber algo de su vida se lo pregunte directamente a ella y no a Marzoli.

En ese momento, Botota intervino y le comentó que fue Sabélo quien inició la pelea preguntando sobre Gala: “Déjate tú de armar cahuines. No estés preguntando h… si sabes lo que puede ocurrir, te lo estoy dando como un consejo”, le dijo.

Por su parte, Sabélo se defendió diciendo que puede hablar lo que quiera. “¿Cahuinera a mí, tú que te dedicaste toda tu carrera a armar cahuines y hablar de los demás?”, replicó.

“No te voy a responder porque no te voy a dar ni un minuto de pantalla. Tú me estás acompañando a mí, me faltaba un payaso, yo soy la reina del circo”, contestó Botota, en un tono desafiante.

“Yo soy cuática y brígida”

Acto seguido, Sabélo le hizo una severa advertencia a Botota. “Me conoces hace 10 años, no me corrijas. Yo soy cuática y brígida de verdad, más que tú, y sabes que las dos llegamos a las manos. No te hagas la hueona porque en ‘The Switch’ pasó y va a volver a pasar. Este es mi noveno reality, no estoy recién llegando y soy internacional, y vos planteaste que vine acá a acompañarte como el arroz, así que no me busques que me vas a encontrar”, le dijo, recordando su pasado y criticando la forma de decir las cosas de su compañero.

“Simplemente estoy dando mi opinión, nada más”, expresó el chileno, a lo que Sofía respondió: “Me parece perfecto, pero no te la había pedido”.

Segundos después, el tono de la pelea bajó y los ánimos se calmaron, por lo que Botota Fox bajó la guardia y le dijo a Sofía que “no voy a perder plata por levantarte la mano. Te espero afuera”, comentó en tono de broma, provocando risas.