“Tiene mucho tiempo libre”: Carla Jara y Karen Paola se ríen de lo lindo de Cathy Barriga tras recordar “Mekano”

Un simpático momento vivieron Carla Jara y Karen Paola tras recordar algunos episodios sucedidos en el programa juvenil “Mekano”.

Cabe señalar que ambas figuras fueron compañeras en el espacio conducido por José Miguel Viñuela, en el cual mantenían una cordial relación. Claro que la situación no era la misma con todos los que participaban del programa de Mega.

“Carlita” invitó a la cantante al podcast que conduce, “Entre Amigas y Copas”, instancia en la que realizaron una dinámica para saber quién les caía mejor y quién les caía peor, juego en el que apareció el por estos días comentado nombre de Cathy Barriga.

“¿Quién era la más simpática y pesada de ‘Mekano’?”, le consultó la actual polola del humorista Diego Urrutia a Karen Paola.

En este escenario, la actriz contestó sin pelos en la lengua: “La pesada ya la sabemos… está en su casa, encerrada, sin poder salir ¡Qué pena por usted!”, haciendo alusión a la exalcaldesa de Maipú.

“Mándale saludos, porque te está viendo. Tiene mucho tiempo libre”,, añadió Jara en tono de broma, entusiasmando a Karen con lo jocoso de la situación.

“Saludos a Maipú”, señaló entre carcajadas la intérprete de “Ven ven ven”, para luego confesar que no mantuvo buena relación con la entonces “Robotina”. “Bueno, ella no fue muy amorosa conmigo, la verdad…”, sinceró.

“¿Pelémosla?, ¿hagámosla mier..? No, no vale la pena. No gastemos tiempo en eso”, continuó Carla Jara, para después abordar otro tema.

Carlita se pronuncia sobre redflags de su novio Diego Urrutia

Cabe señalar que, con respecto al reciente noviazgo de Carla con el joven comediante Diego Urrutia, la panelista de “Buenos Días a Todos” se pronunció sobre las redflags que han levantado expololas del triunfador en Viña.

En el programa de espectáculos de TV+ “Sígueme”, Daniela Aránguiz compartió detalles de una conversación con la actriz. “La Carla me dijo: ‘Puta, qué pena, justo cuando estoy un poquito feliz’”.

Aránguiz, conocida por su franqueza, también comentó sobre la mala suerte que parece acompañar a Jara. “Le encuentro la razón a Carla Jara, o sea, qué mala suerte que justo está empezando a ser un poquito feliz, y todas estas niñitas se aprovechan de todo esto”, afirmó, sugiriendo que las ex parejas de Urrutia buscan ganar fama a expensas de la situación.