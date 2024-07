“Justo cuando estoy un poquito feliz...”: Carla Jara respondió a polémicos dichos de exparejas de Diego Urrutia

Tras una bullada separación matrimonial, Carla Jara logró dar vuelta la página y comenzó un inesperado romance con el comediante Diego Urrutia, quien es 10 años menor que ella. Sin embargo, a pocos días de darse a conocer que los tortolitos están juntos, no tardaron en salir a la luz las supuestas “red flags” del standapero.

PUBLICIDAD

Fue hace un par de semanas que la expareja de Diego Urrutia reveló una serie de comportamientos negativos que tuvo el comediante durante su relación. La joven acusó que el humorista quiso mantenerla en el anonimato durante el pololeo, y también, aseguró que Urrutia siempre aspiró a estar con una mujer famosa.

Enseguida, Lobos, envió una particular advertencia a la nueva conquista de Urrutia: “Yo sé que Carla Jara después de un tiempo va a conocer al verdadero Diego... y veamos ahí qué va a pasar”.

Pero eso no es todo, con el paso de los días, otras exparejas del comediante se lanzaron contra él, y no dudaron en dar a conocer una serie de “banderas rojas” del joven periodista. Incluso apuntaron a supuestas infidelidades y relaciones paralelas.

¿Qué dijo Carla Jara al respecto?

Tras esta serie de acusaciones, la reacción de Carla Jara no se hizo esperar. En el programa de espectáculo de TV+, “Sígueme”, Daniela Aránguiz compartió detalles de una conversación con la actriz. “La Carla me dijo: ‘Puta, qué pena, justo cuando estoy un poquito feliz’”.

Aránguiz, conocida por su franqueza, también comentó sobre la mala suerte que parece acompañar a Jara. “Le encuentro la razón a Carla Jara, o sea, qué mala suerte que justo está empezando a ser un poquito feliz, y todas estas niñitas se aprovechan de todo esto”, afirmó, sugiriendo que las ex parejas de Urrutia buscan ganar fama a expensas de la situación.

Sin embargo, en el mismo programa, los panelistas Michael Roldán y Cecilia Gutiérrez, destacaron la importancia de la sororidad y defendieron los dichos de las demás mujeres involucradas. “No se lo tiene que tomar a personal, porque no creo que ellas hayan salido diciendo queremos destruir a Carla”, señaló Roldán. La intención, según ellos, es más bien advertir a Jara sobre la naturaleza de su nueva relación.

PUBLICIDAD

Diego Urrutia asegura que “no haría algo así por un show”

Cabe destacar que, el más aludido, Diego Urrutia, rompió el silencio hace un par de semanas y se sinceró sobre su relación con Carla Jara. En el programa “Que Te Lo Digo”, la periodista Paula Escobar logró comunicarse con Urrutia, quien se mostró reservado pero claro en sus declaraciones.

“La verdad no tengo mucho que decir si ya apareció en todos lados”, manifestó el humorista, añadiendo que “puedo decir que es verdad, que no es cuestión de publicidad, que yo no haría algo así por publicidad o por un show, no lo haría”.

Además, explicó cómo surgió su romance con la actriz: “Nos conocimos en TVN, en ‘Ahora Caigo’. Y eso. No puedo decir mucho más”. La periodista quiso saber su versión sobre las declaraciones de su expareja, Sofía Lobos. Sin embargo, Urrutia se limitó a indicar que para esos temas se comunicaran con su productora.