“Es de los que le pega a la muralla”: expareja de Diego Urrutia expone al comediante y lanza advertencia a Carla Jara

La expareja del humorista Diego Urrutia, Sofía Lobos, nuevamente alzó la voz y expuso una grave situación en relación al comediante y de pasada, lanzó una advertencia a Carla Jara.

Cabe recordar que la exchica Mekano y el triunfador del Festival de Viña del Mar hace un par de días que confirmaron que se encuentran en medio de un romance mediante una publicación en TikTok.

En este contexto, es donde la examante del comediante realizó una fuerte acusación en una conversación AR, en donde aseguró que nunca hubo agresiones físicas, pero que tenía conductas violentas mientras se encontraban juntos.

“Respecto a los comentarios, la sororidad estoy viendo que no existe mucho y eso me da mucha pena. Yo fui la que recibió las agresiones. Nunca me golpeó físicamente pero me disminuía de una forma”, aseguró Lobos en la entrevista.

“Aparte él cuando se enoja, no es de los que son capaces de decir tranquilamente una respuesta. Él lo que busca es defenderse en vez de empatizar con los sentimientos míos (...) Es de los que le pega a la muralla, le pega a los mesones”, agregó la joven.

Mencionó a Carla Jara

Por último, envío una advertencia a Carla Jara, quien hace un par de días contó cómo inició su romance con el joven de 29 años.

“Eso es lo que tienes que saber Carla Jara, que es una persona violenta (...) Que sean felices pero los cachos ya no los tengo yo”, expresó Lobos.

“Da lata, porque acaba de salir de una mala relación (Jara), y que supuestamente ella piensa que está entrando en una buena relación. Yo a ella no la conozco pero le están diciendo ‘oye él es así, si no quieres andar de pastel en pastel, es cosa tuya’. Ahí está la información, tómala o déjala”, cerró.