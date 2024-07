“Me cayó mal lo que me dijo...”: Claudio Valdivia reveló las palabras de Karla Constant que le molestaron en “Ganar o servir”

El exparticipante del reality de Canal 13, “Ganar o servir”, el entrenador de fútbol Claudio Valdivia, conversó con Pamela Díaz para su programa de Youtube, “Sin Editar”, en donde mencionó en diversas ocasiones que la producción no estaban conformes con su participación en el reality.

Él mencionó que a ratos lo pasó mal porque le hacían notar que no estaba funcionando su participación dentro del formato. “Cada vez que iban a hacer las actividades los animadores, siempre quedaba al último o no participaba. Entonces, era como ‘para qué chucha estoy acá’”, contó.

“Siempre estaba afuera, la primera semana hicieron como cuatro o cinco actividades, y no participé en ninguna. No me consideraban”, aseguró el hermano de Jorge Valdivia. La Fiera estaba impactada con estas declaraciones, y mencionó que eso lo hacían para “joderle la cabeza”, y Claudio estuvo de acuerdo con esa afirmación.

Claudio Valdivia rescató en particular un episodio que vivió con la animadora Karla Constant que no fue de su agrado. “En la última competencia, en la que yo gano individual”, la Karlita comienza a preguntarle a todos, sólo cosas buenas y cuando llega a mí, que me deja de los últimos, me pregunta si yo merezco seguir en la casa”, contó.

“Me cayó mal, me cayó mal lo que me dijo. Yo le respondo que entendía que por temas de romances ni de conflictos no, pero por temas de competencias, que era para lo que finalmente me habían buscado, que claro, merecía estar en la casa”, continuó Valdivia.

Él aseguró que varias veces sufrió de ese juego mental para cuestionar su valor dentro del reality, y señaló que no lo hicieron cuando podían sacar declaraciones polémicas como sobre Daniela Aránguiz o Sabrina Sossa. “Me preguntaban y yo daba mi versión, pero el resto de las actividades, no participaba. Siempre eran sobre temas de conflictos, así que no tenía mucho que dar”, cerró.

Vale mencionar que el episodio que fue mencionado por Claudio fue emitido el 26 de mayo, en donde él resulta como el ganador de la competencia individual. En la edición que fue emitida, la entrevista a Claudio de Karla es la primera que se muestra.

Ella rescató su desempeño y la alegría que manifestó Claudio al ganar la inmunidad. “¿Me quieren echar? ¿Me quieren echar? Ahí está”, exclamó el jugador tras obtener el primer premio, que ahora se interpreta como una alusión a lo revelado por Valdivia sobre las intenciones de la producción.