“Me di cuenta que soy súper quisquillosa, muy complicada y súper sensible”: Mariela Sotomayor realizó un sincero análisis sobre su participación en “¿Ganar o Servir?”

Mariela Sotomayor se convirtió en la última eliminada de “¿Ganar o Servir?” tras perder la competencia en contra de Gala Caldirola.

PUBLICIDAD

En este contexto, Publimetro pudo conversar en exclusiva con la periodista, diálogo en donde hizo un análisis sobre su participación en el espacio de Canal 13.

En primera instancia, Mariela aseguró que en ningún momento se repetiende de su actuar dentro del encierro, de hecho aseguró que “creo que la oportunidad que me dio Canal 13 de participar en este reality fue algo... increíble. Creo que fue casi... ¿cómo te dijera? Una posibilidad fantástica de poder reencontrarme conmigo, de salirme del mundo un rato y entrar a otro distinto”.

Según las palabras de Sotomayor, dentro del programa “pude tener un desarrollo de muchos temas emocionales que yo tenía súper arraigado”, y que no solamente fue una instancia para hacerse conocida y/o compartir con más gente del mundo del espectáculo, sino que para encontrarse con ella misma.

“Para mí fue la oportunidad de lidiar con mis mayores miedos y de sentir hoy día que los derroté. Y eso creo que me va a quedar para toda la vida”.

Los miedos de Mariela

Con respecto a sus mayores temores, la periodista reveló que cuando tenía nueve años fue víctima de bullying. “Sentí ese rechazo que me dolió mucho y que lo sufrí mucho. No se lo conté a nadie y me lo llevé solita porque no quería hacer sentir mal a mi familia, a mis papás. Eso para mí fue muy duro, al punto de que yo me creí muchas de las cosas que las personas que me hacían bullying me dijeron. Creí que esa era la verdad de mi vida, que yo era así. Pasaron muchos años, muchos años hasta que yo pudiese siquiera verbalizar esta situación con mi familia”, rememoró.

“Estar en el reality y vivir estas experiencias en las que me sentí duramente atacada, hicieron que pudiese conectar nuevamente con esa situación de mi vida. Y en ese minuto hicieron que yo pudiese decirme a mí misma: ‘Mariela, estás viviendo lo mismo, pero ya no puedes arrancar de esa situación, hoy en día tienes que enfrentarla, ya no tienes nueve años, tienes 41 años’ (..) Hizo que sacara de mí una fuerza súper grande para poder defenderme, también con el apoyo de algunos de mis compañeros, que los valoro muchísimo”, sostuvo.

PUBLICIDAD

“Salí mucho más valiente que nunca, con mucha fuerza, y también superando algunas cosas. Creo que, de forma súper ingenua, hasta antes de entrar al reality, yo me cuestionaba mucho cuando las personas no estaban de acuerdo conmigo o cuando había personas que simplemente uno no les simpatizaba. Hoy día puedo entender que es lo más natural del mundo y que mi valor no está dado por lo que diga el resto, sino que por lo que yo realmente siento que soy”, agregó.

Asimismo, explicó que que gracias a las diversas emociones que sintió en “¿Ganar o Servir?” pudo conocerse de una manera más profunda. ”Me pude dar cuenta de lo complicada que soy. Yo dije ‘no, Mariela, te pasas, ¿cómo eres tan sensible?. Y realmente pensaba, no llorí, no llorí, pero ¿por qué voy a llorar? Me cerraba en el baño y decía, ya, Mariela, no llorí. ¿Cómo vamos a llorar otra vez? ¿Cómo nos va a poder encontrar otra salida, mujer? Hice como mucha introspección”.

Los cambios en la vida de Sotomayor

“Me di cuenta también que soy súper quisquillosa, de que soy muy complicada, de que soy súper sensible. Y de que hay muchos momentos en la vida, del día a día, en los que cometo el gran error de pensar que puedo tener la razón en todo, y resulta que estar aquí con esta gente encerrada me hizo darme cuenta de que muchas veces uno se equivoca más de lo que piensa. Por eso creo que una de las cosas que me llevo de este reality: es la humildad”, expresó la comunicadora.

“Creo que de los momentos que tuve dentro del encierro, tuve de todo. Tuve momentos muy tristes, momentos de grandes y largos llantos, grandes alegrías. Pero absolutamente lo que me llevo del reality es que hoy día me siento que soy una mujer mucho más valiente que antes”.

Finalmente, Mariela aseguró que hay dos alternativas cuando uno sale de un encierro: “Hay gente que sale y se vuelve loca, mientras que otros que les arregla un poco la cabeza. Yo creo que a mí me sirvió para lo segundo. Porque, pesar de todo, yo creo que logré hoy día vivir en un equilibrio diferente”, sentenció la exparticipante de “¿Ganar o Servir?”.