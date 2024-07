“¿Ya puedo comenzar a votar al 3331?”: seguidores de “Gran Hermano” manifestaron su parecer tras confirmación de Camila Andrade

En el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, lanzaron la primera gran novedad sobre los participantes de la nueva edición de “Gran Hermano Chile”. La animadora del reality show, Diana Bolocco, reveló los dos primeros confirmados del programa: un desconocido y una mujer que ha estado en el ojo del huracán farandulero.

PUBLICIDAD

El hombre es Patricio Esteffan, y la mujer es nada más ni nada menos que Camila Andrade. En el video de su presentación ella dijo “soy Camila Andrade y sí estoy pololeando. Se han dicho muchas cosas de mí en el último tiempo, y a mí no me gustan para nada las polémicas aunque no lo crean”.

“Llevo 14 años trabajando en la televisión, pero honestamente creo que esto es lo más osado que he hecho”, cerró la mujer que se involucró con Francisco Kaminski que desencadenó una de las polémicas más grandes de lo que va este año.

“Camila al 3331″

Las reacciones en la publicación oficial en la cuenta de Instagram de “Gran Hermano”, no se hicieron esperar y los comentarios no eran precisamente en apoyo a la expanelista de “Caja de Pandora”. “¿Leí primera eliminada?”; “Camila al 3331″; “la primera eliminada”; “igual tiene vibes (vibras, apariencia) de villana”, escribieron los seguidores del reality show.

“¿Ya puedo comenzar a votar 3331?”; “¡Eso Camila que nadie te humille! Tú puedes humillarte sola”; “¿Y si la dejamos para que se enamore de alguien y le de el chute al Kaminski? Piensen en juego no sean fomes”; “Carlita Jara gastando su sueldo en eliminarla”; “para lo que durará”; continuaron.

“¡Primera eliminada! Aquí patas negras no no no”; “¡Espontánea! En los primeros 10 minutos de capítulo”; “No hay que perder tiempo! CAMILA AL 3331″; “Tiene que pagar el aumento de la luz, gastos comunes y las deudas de Kaminski”, siguieron las personas que no estaban contentas con el anuncio de Camila Andrade.

Sin embargo, los reclamos no solamente fueron hacia la primera confirmada, sino que a la producción del reality por meter a personajes famosos, y revelar el casting semanas antes del inicio del programa.

Comentarios sobre Camila Andrade tras confirmación para "Gran Hermano" Captura: Instagram