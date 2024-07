“Ya puh, cabezona”: Pamela Díaz entusiasma a sus fans con sorpresiva respuesta a Jean- Philippe Cretton

Transcurrido un año desde la ruptura, la gente recuerda con cariño la relación de pareja de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton. Un sorpresivo comentario de la “Fiera” encendió la nostalgia de sus fans.

Este lunes el exrostro de Chilevisión transparentó sus sentimientos acerca de diversos aspectos íntimos de su vida personal, en diálogo con Luis Jara en el programa “Al piano con Lucho”. En la conversación, el cantante le hizo una pregunta sin filtro sobre su exnovia.

“¿Qué viste en Pamela que tomaste la decisión de exponer algo que venía siendo algo de tan bajo perfil?”., frente a lo cual, el también múisco sinceró que “me enamoré nomás, poh. Me enamoré perdidamente. Y ante eso no existía en mí el juicio de ‘va a pasar esto…’. Siempre supe que cualquier conflicto con la Pame, si llegábamos a terminar, siempre iba a ser un huev...”. Este miércoles la aludida se pronunció al respecto en un comentario publicado en el perfil de Instagram del espacio de TV+.

Pero Jeanphi no se quedó ahí. Admitió que era consciente de los costos mediáticos, pero “yo privilegié mis sentimientos y yo estuve muy enamorado, entonces como que no barajé mucho otras opciones que no sean el jugármela por mi mujer en ese momento”.

“¡Y en qué topan!”

Pues bien, las palabras de Cretton fueron posteadas en un video en la mencionada red social y, en esta instancia, la “Negra” no lo resistió y respondió a su antiguo amor.

“Yo igual me enamoré 😍❤️”, expresó Pamela.

Fans de la exparticipante de “Tierra Brava” se apasionaron con la espontánea confesión e incluso la instaron a que vuelva con el animador televisivo.

“Vuelvan, Pame. Eran una pareja muy linda”; “Ya puh, cabezona, vuelvan entonces”; “¡Y en qué topan! Todo puede ser nuevamente”; “Hasta hoy no puedo creer que hayan terminado”, “Ese huevito quiere sal”, son sólo algunos de los comentarios.