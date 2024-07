¡Cada vez queda menos!: Dos polémicas chicas reality fueron confirmadas para “Gran Hermano 2″:

La mañana de este viernes, la animadora Diana Bolocco vino con un huracán al matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, y llegó con el nombre de tres nuevos confirmados para la próxima edición del reality “Gran Hermano Chile”.

PUBLICIDAD

Todo comenzó el día de ayer con los dos primeros nombres: la mujer en el centro del huracán farandulero de este año, Camila Andrade, y el “galán seductor”, Patricio Esteffan. Esto no le bastó a la hermana de Cecilia Bolocco, quien entregó a tres nuevos participantes.

La dinámica fue la misma, una pizarra electrónica con formato puzzle en donde cada pieza revela un fragmento del rostro de la persona involucrada. La primera mujer en ser confirmada fue antecedida por diversas pistas sobre su currículum farandulero.

Los tres nuevos confirmados

Una mujer confrontacional de armas tomar, una modelo e influencer, quien tuvo una relación con Alexis Sánchez y es una de las voces más importantes del país en el tema del “body positive”, que significa tener una buena relación con el cuerpo sin importar su forma.

Se trata de la brasileña Michelle Carvalho que dejó la grande en su participación en “Mundos Opuestos”, donde entregó uno de los momentos más icónicos de los reality show en Chile, tras admitirle a su enamorado, José Luis Bibbó, que le fue infiel con uno de sus amigos.

Su introducción fue igual de potente y señaló que: “Estoy acostumbrada a que la gente me critique por todo, pero a mí me da lo mismo. ¡Basta! Desde chica siempre tuve la misma personalidad, y no me achico con nadie”.

La segunda confirmada fue anticipada como una mujer incluso más polémica que Carvalho, y también habría tenido romances con famosos futbolistas como Neymar y Cristiano Ronaldo. Se trata de la venezolana que dejó la grande en el reality “Tierra Brava”, Alexandra Méndez, más conocida como “la Chama”.

Finalmente, llegó el turno de un joven desconocido de 23 años proveniente de Concón, Iñigo López, quien jugó para Everton, pero lo dejó por problemas personales, y actualmente estudia psicología. “Actualmente estoy soltero, un poco dañado de mi última relación, ¿Acaso ustedes creen que a los hombres no les rompan el corazón? Si es una talla rey. No va a faltar la risa al lado mío”, declaró en su presentación.