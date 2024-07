La emotiva conversación de Yamila Reyna con su papá previa a su muerte: “Al otro día se fue…”

Este jueves TV+ transmitió un nuevo episodio de “Al piano con Lucho”, nuevo espacio conducido por Luis Jara, ocasión en la que conversó en profundidad acerca de temas profesionales y personales con Yamila Reyna.

PUBLICIDAD

En efecto, la actriz se explayó sobre diversos asuntos de su carrera televisiva, como su salida de TVN, así como otros de corte más íntimo.

En este sentido, una tema que no pudo estar ausente fue la cercana relación que mantenía con su padre, Daniel Humberto Reyna, quien falleció el 2017 a causa de un doloroso cáncer, según consigna La Cuarta.

Todo sucedió luego de que Luis Jara interpretara durante el programa la canción “No sabía”, con la cual Yamila de inmediato recordó la figura de su papá.

“Sabes que me emociono de escucharla porque es la canción que me lleva a mi papá, porque es tal cual. Cuando papá partió, fue esa letra, era eso. Yo no sabía lo que era vivir sin él, no sabía que no iba a poder sin él, que puedo, pero se extraña”, sinceró la también humorista.

Asimismo, complementó que “tuve la suerte, además, de poder mostrársela en vida, esa canción… me representa tanto lo que significa mi papá para mí”.

La conductora televisiva incluso llegó a abordar recuerdos más íntimos, como la última conversación que mantuvo con su padre, así como una singular solicitud que le realizó previo a partir.

PUBLICIDAD

“Ya estaba con un cáncer muy, muy avanzado. Una de las mejores escuelas que él me deja, de que su alma estaba llena de dolor y de esa enfermedad de mierda, porque no se le puede poner otro nombre al cáncer y el tipo estaba parado cantando”, relató.

“Él me decía: ‘Yo me voy a morir con un micrófono en la mano’ y su último show fue cuando se desmayó en el escenario y no pudo seguir la pelea. En un minuto renunció, cuando me dijo: ‘ustedes son mi vida, pero yo sin la música no quiero vivir’”, añadió el exrostro de TVN.

El último adiós

Finalmente, Yamila narró detalles de la íntima conversación con su papá horas antes que falleciera.

“Esa última semana estuvimos juntos, solos, y en la última noche, él estaba todo conectado y me pide pararse, entonces le digo, ‘quieres ir al baño’ y me dice ‘no, bailemos’. Y bailamos y lo abracé y yo lo miré, y mi papá era como tú, muy, muy coqueto. Entonces me dijo ‘mírame cómo estoy’. Él estaba hinchado y yo le dije ‘ya está papá, ándate, yo te libero’… y al otro día se fue”, compartió emocionada.