“No le tengo miedo a la muerte... le pido a Dios es que me deje morir durmiendo”: Delfina Guzmán se sinceró sobre varios temas en íntima entrevista

Olga Primera Montini, Mariana Montero, Mercedes Jorquera o “Melita” Cox, son todos papeles que ha interpretado de forma magistral la actriz Delfina Guzmán, quien a los 96 años sigue vigente y dio una íntima entrevista a CNN Chile, donde conversó de diversos temas, abarcando desde su llegada al teatro a otros como la actualidad nacional.

Y es que hablar de Delfina Guzmán es también hablar del desarrollo del teatro en Chile y de la denominada “Época de Oro” de las teleseries chilenas, en las que Guzmán tuvo siempre un lugar destacado.

En ese sentido, la actriz aseguró que “ser actriz chilena es lo que más me importa”, lo que ejemplifica lo que ha sido para ella su profesión, pasión que descubrió mientras vivía en Francia junto a su primer marido, Joaquín Eyzaguirre.

“Llegué al teatro por mi primer marido, ya que a él le gustaba el teatro y me llevó a verlo muchas veces”, indicó.

Así, cuando volvió al país entró sin dudarlo al Teatro Experimental de la Universidad de Chile, donde se graduó en 1956, sumándose más tarde junto a su segundo esposo -el director de teatro Gustavo Meza- al Teatro Universitario de Concepción.

“En Concepción vivimos una etapa preciosa (…). Empecé a juntarme con gente de otras clases, de otras maneras de pensar y vivir, porque la oligarquía chilena educa de una forma absolutamente rectilínea”, recordó Delfina Guzmán.

La actriz, proveniente de una clase social alta, recordó además la postura de su madre contra su pasión teatral. “Me decía ‘cállese, apúrese y no se luzca’, esas eran las tres cosas que me decía todo el día, o sea, que para ella ser actriz era lucirse, pero yo nunca sentí que eso fuera así y me daba mucha rabia”, reveló.

La libertad y su visión de la muerte

En ese sentido, Delfina Guzmán reconoció que lo que aprendió desde que entró al mundo de la actuación fue “la palabra libertad”, algo que destaca.

“Hay una palabra que aprendí desde que me hice actriz, la palabra libertad, el hacer lo que uno quiere hacer. Esa palabra estaba negada en toda la educación que me dio mi familia y en la clase a la cual pertenecía”, reconoció.

A lo anterior agregó que “he ido ganando libertad, cada día que conozco más gente me siento más libre, porque me ubico con más maneras de pensar, de ser y de estar”.

En tanto, y pese a que lamenta el paso del tiempo, aseguró que no le tiene miedo a la muerte y que tiene una especial solicitud para Dios.

“El cuerpo es bien conchadesumadre (…), pero yo no le tengo miedo a la muerte, lo único que le he pedido a Dios es que sea buena persona y me deje morir durmiendo”, apuntó.

Finalmente, y fiel a ese estilo frontal que la caracteriza, Delfina Guzmán también aseguró que está “completamente convencida de que el futuro será mejor. Tengo una fe en el futuro que me emociona y conmociona. Sé que el hombre está destinado a crear cada día un mundo mejor”, cerró.